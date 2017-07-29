Terör örgütü PKK'ya vermedikleri kalmadı!

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonları bahane eden Amerika, teröristlerle kol kola girdi.

TERÖRİSTLERE AÇIK DESTEK

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla anlaşan Amerikalılar, örgüte silah ve para yardımı da yapıyor.

SİLAHLAR TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

DEAŞ bahanesiyle alınan silahlar, zaman zaman Türkiye'ye sokularak Mehmetçik'e karşı kullanılmasına rağmen yardımların ardı arkası gelmedi.

TOPLAM 809 TIR

Son olarak PKK/PYD'li teröristlere 180 TIR daha gönderen Amerika'nın teröristlere gönderdiği silah dolu TIR'ların sayısı 809'a çıktı.