Terör örgütü PKK'ya silah taşıyan vekile büyük şok!
HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.21 Temmuz 2017 Cuma 16:41
HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülüyor. Vekilliği düşürme talebi TBMM Karma Komisyon'da kabul edildi. Nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak.
ZANA İÇİNDE AYNI KARAR ALINMIŞTI
TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 'devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine' ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine dün karar verilmişti.