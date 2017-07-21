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Terör örgütü PKK'ya silah taşıyan vekile büyük şok!

HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:41
Terör örgütü PKK'ya silah taşıyan vekile büyük şok!

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülüyor. Vekilliği düşürme talebi TBMM Karma Komisyon'da kabul edildi. Nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak.

ZANA İÇİNDE AYNI KARAR ALINMIŞTI

TBMM Başkanlık Divanı, milletvekili yemini etmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 'devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine' ilişkin dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine dün karar verilmişti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:41
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Uğur Dündar
  3. Adalet Yürüyüşü
  4. Faysal Sarıyıldız
  5. Türkiye
  6. Hdp
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK51 dk önce
    Günaydın beyler.geciken adalet zulümdür.
  • hrnhrn1 sa önce
    Çoook güzel bir yorum,bayıldım
  • hrnhrn1 sa önce
    Yani şu an dahi HALEN MAAŞ ALIYOR HA,TC PARALI/MAAŞLI TERÖRİST,yazzzıklarrr olsun 
  • saddisaddi1 sa önce
    fikin ve asın
  • taliptalip1 sa önce
    Bu serefsiz hala millet vekili maigsimi aliyor ( verenlerede yaziklar olsun
  • abdoabdo1 sa önce
    bu herif anarşistmi teröristmi , millet vekilimi. atın hapse
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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