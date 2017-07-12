Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya Mardin'de ağır darbe!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, av tüfeği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyal ele geçirildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:18
Terör örgütü PKK'ya Mardin'de ağır darbe!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya  yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, av tüfeği ve tarihi eser olduğu  değerlendirilen cam materyal bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10  Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde bir şahsın ev ve eklentilerinde terörle mücadele  kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, 2 uzun namlulu silah, av tüfeği, 2 şarjör ve 10 fişek ile  tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyalin ele geçirildiği kaydedilen  açıklamada,  olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak  amacıyla terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların  kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:18
  1. Mardin
  2. kızıltepe
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi belli
    1. Özcan: Emre’nin Türkiye’deki adresi..
    2. Aydın’da 6 rütbeli asker FETÖ’den..
    3. Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    4. Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı
    5. Terör örgütü PKK'ya Mardin'de ağır..
    6. Trafiğe kayıtlı araç sayısı yükseldi
    7. Başbakan Yıldırım: Biri Erbakan diğeri..
    8. Konya'da villaya baskın! Çok sayıda..
    9. "Gerekirse Türkiye'ye dönerim"
    10. Bakan Berat Albayrak'tan yoğun enerji..
    11. Emekliye intibak için seyyanen zam
    12. Arabistan'da 4 kişi idam edildi!
    13. Sınırdan develeri bile geçirmediler!..
    14. Gölette yakalanan balık şaşırttı
    15. Vuruldukları yerde o anları anlattılar
    16. Mersin'de nevresim takımlarına..
    17. Burak Yılmaz taraftarı heyecanlandırdı!
    18. Düzce'de otobüsteki Türk Bayrağını..
    19. Türk kahvesiyle ilgili bilinmeyen gerçek
    20. Kıran kırana pazarlık! Fark 3 milyon..
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Baykal oğluna kafa atan güvenliğin biletini kesti
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Can Ataklı'dan beyin yakan açıklama!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!
    Devletin içindeki şeytan çıktı!