Terör örgütü PKK’ya destek MGK belgesinde

ABD’nin terörist örgüt PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye silah desteği Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girdi. Türkiye’nin bu adımı, stratejik ortağıyla müttefiklik ilişkilerinin ciddi şekilde değerlendirdiği mesajı olarak değerlendiriliyor. Kısa süre önce stratejik ortaklığı model ortaklığa dönüştürme niyetini beyan eden ABD, bu söylemlerin aksine uzunca bir süredir müttefikliğe sığmayacak adımlar atıyor, Türkiye yerine terörist örgütlerle ortaklıkları tercih ediyor ve Türkiye için açık bir şekilde beka sorunu yaratıyor.

İTTİFAK TARTIŞMAYA AÇILDI

ABD’nin terörist örgüte yardımları ve Türkiye’ye rağmen attığı adımlar stratejik ortak modelini çökertme noktasına geldi. Türkiye için Suriye ve Irak sınırındaki gelişmeler beka sorunu haline gelirken, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konu ayrıntılı olarak değerlendirildi. ABD’nin terörist örgütü açıkça destekleyen adımları, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ve stratejilerine girdi. Türkiye bu son adımla, bugüne kadar diplomatik yollarla uyardığı stratejik ortağına net bir tavır koydu ve milli güvenlik kartı ile birlikte ABD ile her türlü müttefiklik ilişkilerini tartışmaya açtı. Dünyadaki gelişmeler ve bu gelişmelere yaklaşımına bakıldığında ABD’nin dost ve müttefik olarak dahi nitelenemeyecek hamleleri şöyle sıralanıyor:

BEKA SORUNU OLUŞTURDU

Türkiye’nin terörist olarak kabul ettiği ve PKK ile ilişkisi Amerikan belgelerinde dahi delilli olan PYD/YPG ile Suriye’de ortaklık kurdu. Türkiye’nin güneyinde terörist koridor kurma çabalarını destekledi. Türkiye’yi, Suriye muhalefetine yardım ve ekonomik destek konusunda yarı yolda bıraktı, muhalifler yerine teröristleri desteklemeyi tercih etti, üstelik terörist örgütü ileri teknoloji cihazlarla Türkiye’ye karşı bir ordu gibi donattı. Esed rejimini sonlandırmak için geçiş süreci yol haritası üzerinde konuşulurken burada da Türkiye’yi yarı yolda bıraktı ve şimdilerde Kamışlı’da ve Münbiç’te Esed ile kol kola görünüm çizmekten çekinmiyor. Yine Fırat’ın doğusunda kurduğu eğitim üsleri, hava üsleri, lojistik üsleri ve kontrol noktalarıyla Türkiye’nin güneyinde tehlikeli bir hazırlığa girdi.

BAŞİKA’DA DESTEK DEĞİL KÖSTEK

Sadece Suriye’de değil Irak’ta da Türkiye’nin endişeleri aleyhine adımlar attı. Sincar’da ikinci Kandil oluşumunu engellemediği gibi üstü kapalı destekledi. Türkiye’nin Başika Üssü’ndeki askeri varlığına karşı savaş açan ülkeler arasındaki yerini aldı. Sadece PKK değil, yarattığı diğer terörist örgüt DEAŞ’ı Suriye’ye ve Irak’a yerleştirmek suretiyle de Türkiye’nin sınırlarından yönelen tehdidin müsebbibi oldu. Türkiye uzunca bir süredir PKK ile mücadelesinde de DEAŞ ile mücadelesinde de ortağından silah ve mühimmat ambargosu görüyor. Katar krizini Türkiye’ye rağmen yaratan ABD, bugün ise Türk askerinin Katar’dan çıkması konusunda yoğun baskı ve yönlendirme yapıyor.

TÜRKİYE KENDİ YOLUNU BULUR

ABD’nin stratejik ve model ortaklık söylemlerinin anlamını taşımadığını, “Türkiye’yi hizaya getirmek ve bir şeyler koparmak için” kullanıldığını vurgulayan uzmanlar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Amerika ile ilişkilerde Türkiye artık, inceldiği yerden kırılsın noktasına kadar getirilmiştir. Türkiye’ye beka sorunu olan konulara yönelik açık desteğine karşı kartlar açılmıştır. Amerika bundan sonra Türkiye’nin stratejik ortağı olmasa da hiçbir şey değişmez. Türkiye yolunu bulur ve kendi yolunda ilerler.

İNCİRLİK GÜNDEME GELEBİLİR

Bugün herkes Türkiye’nin büyük bir oyuncu olduğunun farkında. Türkiye ve İran’a rağmen bölgede hiçbir adım atamazsınız. Buna karşın Amerika başta Afganistan olmak üzere, varlık gösterdiği Müslüman ülkelerin tümünde Türkiye’ye muhtaç. Yoksa buralarda varlık gösteremez ve terk etmek zorunda kalırlar. Bir de İncirlik üssü var. ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük merkezi. Bu alt yapıyı başka yerde yapmak o kadar kolay değil. Şimdi baktığımızda Amerika Türkiye için bir beka sorunu haline gelmişken Türkiye’nin İncirlik meselesini ciddi bir şekilde düşünmeye başlaması çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Amerika ile müttefiklik ilişkileri tartışmaya açılmıştır”

Kobani üssü deşifre oldu

ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’nın işgal ettiği bölgedeki iki hava üssü ve 8 askeri noktasını listeleyen Anadolu Ajansı haberi, uluslararası basında yankı uyandırdı. Alman Bild gazetesi dün haberi genişleterek, 8 askeri noktadan birinin uydu fotoğrafını yayınladı. Gazetede, Rakka’nın kuzeyindeki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinin güneyinde, Fırat nehrine açılan karayolunun kuzey yamacındaki Sırrin ilçesinin Sept beldesindeki operasyonel noktanın fotoğrafı incelendi. Bild’in haberinde, noktada yüzlerce asker için barınma, 40 askeri aracı içeren araç filosu, uçak taşıma ve noktanın güvenliği için çeşitli yapılar olduğu belirtildi.

ABD ittifakı yeni hatırladı!

Suriye’deki üslerinin AA tarafından deşifre edilmesi ABD’de paniğe sebep oldu. Teröristlere destek verirken müttefikliği yok sayan ABD, üslerin yerinin açıklanmasının bir NATO üyesi tarafından yapılmasını “kaygı verici” buldu. Pentagon’dan yapılan açıklamada “Bir NATO üyesinin yetkilileri hassas bilgileri açıklamak suretiyle kasten kuvvetlerimizi tehlikeye atmışsa bundan büyük kaygı duyarız. Bu kaygılarımızı Türk Hükümetine ilettik.” ifadeleri kullanıldı.