Terör örgütü PKK'ya darbenin fotoğrafı!

Çatak İlçe Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

16 Ocak 2018 günü Çatak ilçesi Kaçit Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları ile birlikte icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu sonucunda; teröristlerin kullandığı 3 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Mağara/sığınaklarda teröristlerin kullandığı çok miktarda tahkimat ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.