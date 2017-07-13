Terör örgütü PKK'ya büyük şok! DAEŞ saldırısında ağır yaralandı

ABD-PYD ittifakının Rakka ve Münbiç operasyonları devam ediyor.

Örgütün sözde sözcülük görevi verilen Talel Sülo bugün Münbiç'in batısında DAEŞ teröristerinin saldırısında yaralandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Terör örgütü sözcüsünün, diğer bir terör örgütü DAEŞ tarafından bombalı araç saldırısında yaralandığı bildirildi.

KANDİL'DEN GELEN BİR ÖRGÜT ÜYESİ DAHA YARALANMIŞ

Yerel kaynaklar Talel Sülo ile birlikte Kandil'den gelen üst düzey bir terör örgütü mensubunun daha yaralandığı bilgisini veriyor.

TERÖRİSTLERİN DURUMU CİDDİ

Yeni Şafak her iki terör örgütü mensubunun durumlarının ciddi olduğu bilgisine ulaşırken PKK-PYD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.