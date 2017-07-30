Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Tüm karargah vuruldu...
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.30 Temmuz 2017 Pazar 08:21
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van, Hakkari birliklerince Beytüşşebap ilçesinin Faraşin bölgesinde, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" devam ediyor.
Faraşin Yaylası bölgesinde 9 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristler arasında sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Derya kod adlı terörist ile sözde karargâh takımının da bulunduğu belirtildi.
Teröristlere yönelik bölgedeki operasyon sürüyor.