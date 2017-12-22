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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 32 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda üçü sözde lider kadrodan olmak üzere 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

22 Aralık 2017 Cuma 18:07
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 32 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürütülen operasyonların haftalık ayrıntılarını aktardı. 15-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 32 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ü sözde lider kadrosunda bulunuyordu. Operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Teröristlere ait roketatarlar, ağır silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 bin 30 kişi de yakalandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 18:07
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. terörist
  3. mühimmat
  4. patlayıcı
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