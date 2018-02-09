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Terör örgütü PKK'ya bir darbe de içeride vuruldu!

Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Kırsalda bulunan teröristlere ait 2 sığınakta ise yaşam malzemeleri ele geçirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 11:29
Terör örgütü PKK'ya bir darbe de içeride vuruldu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Feraşin Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda askerin katıldığı hava destekli operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen mevziler bulundu. Bölgede bulunan bir sığınakta, katalitik ısıtıcı, muhtelif ilaç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erciş ilçe merkezinde ise jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda ise 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, PKK propagandası içeren kitaplar, 3 flaş bellek, 3 cep telefonu, 4 sargı bezi, 6 enjektör, 8 paket ilaç ele geçirildi. 

Ekiciler Mahallesi kırsalında ise teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta yapılan aramalarda, 1 gaz maskesi, kürek, demir testere, el çapası ele geçirildi. Her iki operasyonda da bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:29
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