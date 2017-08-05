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Terör örgütü PKK'ya bir büyük darbe daha

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda PKK terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:14
Terör örgütü PKK'ya bir büyük darbe daha

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, PKK Terör Örgütünün ülke genelinde yapılan başarılı operasyonlarla köşeye sıkıştığı, örgüte moral vermek için eylem arayışında olduğu bilgileri elde edildikden sonra kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Suruç ilçesinde yapılan operasyonda AK Parti Yöneticileri, atanan Kayyumlar, Devlet Büyükleri, Emniyet ve Askeri personele yönetik suikast ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen;

200 LT'lik mavi bidon içerisinde arazi içerisine gömülü vaziyette 

40.000 gr plastik patlayıcı 
2 metre infilak fitili
2 metre saniyeli fitil 
Zırh delici 15 adet roket başlığı 
3760 adet uzun namlulu silahlara ait fişek 
El bombaları 
El bombalarına ait fünyeler 

ele geçirildiği öğrenildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:14
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