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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu!

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda 600 kilogram patlayıcı madde ve yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri ele geçen malzemelerin önünde "Zeytin Dalı" yazarak Afrin’de operasyonda olan silah arkadaşlarına destek mesajı gönderdi.

30 Ocak 2018 Salı 20:38
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu!

Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Genç ilçesi mülki sınırlarında, 29 Ocak 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda 600 kilogram mazot ve alüminyum tozlu karışımlı patlayıcı madde, toprağa gömülü vaziyette 1 adet su tankı içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

 

Öte yandan Bingöl’deki güvenlik güçleri, Suriye’nin Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na, bölücü terör örgütü PKK’ya ait ele geçirilen yaşam malzemelerinden ‘Zeytin Dalı’ yazarak, içeride ve dışarıda terörle mücadele mesajı verdi. Patlayıcı ile deponun olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:38
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  2. pkk
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