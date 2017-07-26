Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!

Terör örgütü PKK için önemli bölgelerden biri olan Şenyayla'da askeri operasyon başlatıldı. 49'uncu Motorlu Tugay Komutanlığı tarafından helikopter ve zırhlı araçlarla bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Komandolardan oluşan birliğin, bölgede oldukları değerlendirilen 25-30 dolayındaki terörist grubu etkisiz hale getirmek için geniş bir alanda operasyon yapacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan da askerlerin katıldığı ve her iki ilden yaklaşık 5 bin dolayında Mehmetçik'in operasyonda görev aldığı öğrenildi.