Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde 5 bin askerin katılımı ile operasyon başlatıldı.26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
Terör örgütü PKK için önemli bölgelerden biri olan Şenyayla'da askeri operasyon başlatıldı. 49'uncu Motorlu Tugay Komutanlığı tarafından helikopter ve zırhlı araçlarla bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Komandolardan oluşan birliğin, bölgede oldukları değerlendirilen 25-30 dolayındaki terörist grubu etkisiz hale getirmek için geniş bir alanda operasyon yapacağı bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan da askerlerin katıldığı ve her iki ilden yaklaşık 5 bin dolayında Mehmetçik'in operasyonda görev aldığı öğrenildi.