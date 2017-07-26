Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!

Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde 5 bin askerin katılımı ile operasyon başlatıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!

Terör örgütü PKK için önemli bölgelerden biri olan Şenyayla'da askeri operasyon başlatıldı. 49'uncu Motorlu Tugay Komutanlığı tarafından helikopter ve zırhlı araçlarla bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Komandolardan oluşan birliğin, bölgede oldukları değerlendirilen 25-30 dolayındaki terörist grubu etkisiz hale getirmek için geniş bir alanda operasyon yapacağı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan da askerlerin katıldığı ve her iki ilden yaklaşık 5 bin dolayında Mehmetçik'in operasyonda görev aldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:39
  1. pkk operasyon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    1. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    2. Bomba iddia: İşte Fatih Terim'in..
    3. Eşcinseller PKK'ya katıldı
    4. Büyük sürpriz! Terim'in yerine kim..
    5. S-400'ler Türkiye'ye ne kazandıracak?
    6. Böyle vicdansızlık ne görüldü ne..
    7. Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev..
    8. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih..
    9. S-400’lerle Batı tasallutu bitecek
    10. Dükkanının zeminini bozuk paralarla..
    11. YPG bölgesine uzanan bir tünel bulundu
    12. Osmanlı Padişahlarının mezarları nerede?
    13. Rusya Destek olduğumuz iddiaları yalan
    14. O Albay da öldürüldü...
    15. Skandal ifadeler: Asker anneleri..
    16. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
    17. İşte niyetleri... Parti üyelerinin..
    18. Binlerce çıngıraklı yılanı bir çukurda..
    19. Bir beğeni için neler yapmıyorsunuz ki?
    20. Ukraynalı hackerlar Müslüman öğrenciyi..
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı