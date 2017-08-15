Terör örgütü PKK'ya 15 Ağustos operasyonu!

Adana Emniye Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının, yıldönümü nedeniyle eylem yapan ve eylemleri organize eden PKK yandaşlarına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda polis eş zamanlı olarak 15 adrese baskın yaptı.

"Zanlı kapıyı açmayınca özel harekat kapıyı kırdı"

15 adresten polise karşı konulacağı tahmin edilen bazı adreslere özel harekat polisiyle girildi. Şakirpaşa Mahallesindeki bir adrese zırhlı araçla gelen özel hareket polisi eller tetikte eve yaklaşıp kapıya vurarak "aç polis" diye seslendi. Ancak polisin bir süre beklemesine rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine özel hareket polisi demir kapıyı koç başı ile ile kırdı. Polis daha sonra eve girerek zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Zanlı daha sonra kelepçelenerek zırhlı araca getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları sorgulamak üzere emniyete getirdi. Polisin 15 Ağustos nedeniyle PKK lehine korsan gösterilerin olabileceği mahallelerdeki önlemleri devam ediyor. Polis 5 gün önce yaptığı operasyonda da 20 kişiyi gözaltına almıştı.