Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'ya 15 Ağustos operasyonu!

Adana polisi bölücü terör örgütüne yönelik olarak yaptığı 15 Ağustos operasyonunda şafak vakti kapıları kırarak evlere girip 12 kişiyi gözaltına aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 07:52
Terör örgütü PKK'ya 15 Ağustos operasyonu!

Adana Emniye Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü PKK'nın ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının, yıldönümü nedeniyle eylem yapan ve eylemleri organize eden PKK yandaşlarına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda polis eş zamanlı olarak 15 adrese baskın yaptı.

"Zanlı kapıyı açmayınca özel harekat kapıyı kırdı"

15 adresten polise karşı konulacağı tahmin edilen bazı adreslere özel harekat polisiyle girildi. Şakirpaşa Mahallesindeki bir adrese zırhlı araçla gelen özel hareket polisi eller tetikte eve yaklaşıp kapıya vurarak "aç polis" diye seslendi. Ancak polisin bir süre beklemesine rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine özel hareket polisi demir kapıyı koç başı ile ile kırdı. Polis daha sonra eve girerek zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Zanlı daha sonra kelepçelenerek zırhlı araca getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları sorgulamak üzere emniyete getirdi. Polisin 15 Ağustos nedeniyle PKK lehine korsan gösterilerin olabileceği mahallelerdeki önlemleri devam ediyor. Polis 5 gün önce yaptığı operasyonda da 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:52
  1. Adana
  2. pkk
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid Salah’ı tutukladılar!
    1. Siyonist zulmü sürüyor… Şeyh Raid..
    2. Donald Trump'ın danışmanlık..
    3. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    4. Erdoğan 6 ay önce düğmeye bastı… Rekor..
    5. Bayram tatili kaç gün olacak? Bugün..
    6. Aydın'da ilçe bir anda karıştı!..
    7. Çatışmalar şiddetlendi! Koalisyon..
    8. Mezarlıkta yangın çıktı
    9. Erdoğan: Öğrenci bursları daha artacak
    10. Dışişleri açıklamasındaki ilginç..
    11. Gaziantep'te korkunç fabrika yangını..
    12. Kaçırıldığını iddia eden hemşire her..
    13. Çin'den Amerika'ya sert tepki: Endişe..
    14. 'Madem katil oldum bari bunu da..
    15. Son dakika… Her yerde aranan kritik..
    16. Ciğerci neden Selçuk İnan'a koştu?
    17. Younes Belhanda'dan maç sonu yorumu:..
    18. Maç sonu 3'lüsü Muslera'dan
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı..
    20. Kayseri'de Bylock'cu 12 kişi cezaevine..
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    Rus devinden flaş 'Türkiye' hamlesi: Hazır olun!
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    Şiddetli çatışma: Çok sayıda koalisyon askeri esir alındı!
    ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!
    ByLock’u geliştiren hain bakın kim çıktı!