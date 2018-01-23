Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL' korkusu sardı

100 kilometre çaplı bir alanda bütün radar, uçak, tank ve helikopterleri körleştiren KORAL, Zeytin Dalı harekatının ardından sınıra yerleştirilmesi operasyon için büyük önem taşıyor. Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

AZ SAYIDA ÜLKEDE OLAN BİR TEKNOLOJİ



KORAL, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Dünyada az sayıda ülkede var olan teknoloji, Türkiye'nin elektronik harp sektöründe geleceği konum için büyük önem taşıyor.

İşte kör eden 'KORAL'ın özellikleri:

Jammer sistemi KORAL, "geniş frekans yön kapsama" kabiliyeti ile geniş bir alanı kontrol altına alarak uçak, tank ve helikopterlerin yön bulma yeteneklerini karıştırabiliyor.

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

Yerli imkanlarla üretilen KORAL'ın amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır. Sistem 8x8 taktik araç üzerine entegre edilmiştir. Sistem 2 ana yapıdan oluşmaktadır. KORAL ED olarak adlandırılan Elektronik Destek Sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise devreye KORAL ET yani Elektronik Taarruz sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor.