Terör örgütü PKK/PYD Esed'i tehdit etti

Terör örgütü PYD ve silahlı kanadı YPG'nin Suriye'de ABD ile ortak operasyon yürütebilmek için kurdukları paravan terör örgütü DSG, ABD öncülüğündeki koalisyonun mevzilerini vuran uçağı düşürmesinin ardından bir açıklama yaptı.

ESAD VURMAYA HAZIRLANIYOR, KARŞILIK VERECEĞİZ

DSG Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin Suriye'de kendilerine saldırmaya hazırlandığını ve bünyesindeki uçak, top ve tankları bu iş için kullanmayı planladığını iddia edildi.

Esad'a meydan okuyan terör örgütü, Esad'ın ordusunun yapacağı olası bir saldırıya misillemede bulunacaklarını belirterek tehditte bulundu.