Terör örgütü PKK/PYD Esed'i tehdit etti
ABD'nin güney Suriye'de Esad'ın savaş uçağını vurmasından cesaret alan PKK/PYD'li teröristler, Esad'ın kendilerine saldırmaya hazırlandığını iddia ederek "misillemede bulunuruz" tehdidinde bulundu.20 Haziran 2017 Salı 15:56
Terör örgütü PYD ve silahlı kanadı YPG'nin Suriye'de ABD ile ortak operasyon yürütebilmek için kurdukları paravan terör örgütü DSG, ABD öncülüğündeki koalisyonun mevzilerini vuran uçağı düşürmesinin ardından bir açıklama yaptı.
ESAD VURMAYA HAZIRLANIYOR, KARŞILIK VERECEĞİZ
DSG Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin Suriye'de kendilerine saldırmaya hazırlandığını ve bünyesindeki uçak, top ve tankları bu iş için kullanmayı planladığını iddia edildi.
Esad'a meydan okuyan terör örgütü, Esad'ın ordusunun yapacağı olası bir saldırıya misillemede bulunacaklarını belirterek tehditte bulundu.