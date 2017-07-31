Terör örgütü PKK'nın Zap kampı havaya uçuruldu
TSK PKK'nın Zap kampını vurdu. Hava harekatında 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildiği belirtildi.31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.
Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.