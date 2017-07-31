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Terör örgütü PKK'nın Zap kampı havaya uçuruldu

TSK PKK'nın Zap kampını vurdu. Hava harekatında 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
Terör örgütü PKK'nın Zap kampı havaya uçuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 mühimmat deposu imha edildi.

Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zap
  3. PKK
  4. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  • Berlinden GurbetciBerlinden Gurbetci1 sa önce
    Görüntü isteris.Senelerce vuruyoruz. cok sükür simdi özde vuruluyor. insan genede görüntü görmek istiyor.
  • CEM ALBAYKANCEM ALBAYKAN2 sa önce
    İNŞALLAH TÜM DÜNYADA Kİ TERÖR ÖRGÜTLERİ, TERÖRİSTLER, İMANA GELİRDE YAPTIKLARINDAN VAZGEÇERLER. EĞER BÖYLE OLMAZSA DAALLHcc CEZALARINI VERİDE YOK OLURLAR
  • Murat Murat 2 sa önce
    UcuruyorUz Ucuruyoruz da. Niye bitmiyorlar. Oldukce sanki cogaliyorlar
  • TuranTuran2 sa önce
    Indirin kafalarına bombayı olmayan beyinleri parçalansın çakallarınlağım faresi 
  • Hkn...Hkn...2 sa önce
    Artık abd uşağı siyonist feto denen alçak vatan haininin İSPİYONCULARI dayok ...sizi büyük şefiniz abd de kurtaramayacak...Geberip cehenneme gideceksiniz.
  • ferhatferhat2 sa önce
    Şu kadar zayiat verildi,kampları yok edildi falan...tabii palavra 20 senedir aynı yalanlar madem bu kadar zarar veriliyor neden bitmiyorlar?
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