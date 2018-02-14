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Terör örgütü PKK'nın "tavuk hırsızlığı" yalanı!

PYD/PKK yanlısı sosyal medya hesapları, Doğu Gutalı ve Filistinli çocukları Afrin'de gibi paylaşırken Esed rejimi askerlerine ait fotoğrafı Türk askerine aitmiş gibi göstermeye çalıştı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
Terör örgütü PKK'nın "tavuk hırsızlığı" yalanı!

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı bölgelerde yaralanan çocukları Afrin'deymiş gibi gösterirken, Esed rejimi askerlerinin Hama'da yaptığı hırsızlığı da TSK yapmış gibi sunmaya çalıştı.

Terör örgütü yandaşlarının, sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaştığı fotoğrafın, Doğu Guta'da Esed rejimi saldırılarında yaralanan bir bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

"Afrin'de yine çocuklar hedef alındı" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuklara ait başka bir fotoğrafın da 8 Temmuz 2014'te Esed rejiminin sivil katliamına ilişkin bir haberde kullanıldığı belirlendi.

"Afrin'de katliamı durdurun" etiketiyle paylaşılan yararlı çocuk görselinin ise 30 Temmuz 2014'te, İsrail'in hava saldırısında yaralanan Filistinli bir bebeğe ait olduğu tespit edildi.

Böylece terör destekçilerinin, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş çocuk görsellerini kara propagandalarına alet etmeye çalıştıkları görüldü.

Öte yandan, PYD/PKK yandaşları, Esed rejimi askerlerinin yaptığı hırsızlık üzerinden de TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak istedi.

Örgüte yakın hesapların, "Türk askerinin tavuk hırsızı olduğu" yalanıyla servis ettiği fotoğrafın, Suriye'nin Hama iline bağlı El Kuseyr ilçesinde çekildiği ve 19 Mayıs 2014'te "Esed ordusunun askerleri hırsızlık yapıyor" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

Fotoğrafta, Esed rejimine bağlı askerler, ellerinde ölü tavuklarla yürürken görülüyor.

Örgütle bağlantılı hesaplar, daha önce de Doğu Guta'da ölen Ümame bebeği Afrinli gibi göstermeye çalışmış, AA'nın Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya kalkmıştı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:09
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