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Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!

Van'da etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin, örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu M.E., olduğu belirlendi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!

Gürpınar İlçesi'nde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi için hava harekatı başlatılmıştı. Başlatılan hava harekatı sonrası operasyonlarda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde Özalp, Saray ve Başkale sorumlusu 'Aras' kod adlı M.E., olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda iki M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar, bir tabanca, 320 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, sekiz el bombası, bir araç telsizi, bir gece görüş dürbünü, bir kamera, bir güneş paneli ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Hava harekatı sonrası operasyon görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopterle operasyon bölgesine hareket etmesi, bölgedeki arama tarama faaliyeti ile ele geçirilen silah ve mühimmatlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca operasyon sonrası helikopterle birliklerine dönen askerlerin, komutanları tarafından karşılanması da yer alıyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
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