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Terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan yaydığı fotoğraflar yalan çıktı

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan PKK uzantılı hesapların başlattığı karalama kampanyasında kullanılan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 15:44
Terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan yaydığı fotoğraflar yalan çıktı

TSK'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonu sırasında çekildiği iddia edilen 4 fotoğrafın arkasındaki gerçek ortaya kondu.

Twitter'da "TSK'ye ait tankların yakıldığı" iddiasıyla paylaşılan 2 tank fotoğrafında, yanmakta olan tanka ait görselin, gerçekte 31 Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği tespit edildi.

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Aynı iddiayla kül olmuş bir tankın yer aldığı görselin gerçekte 10 Aralık 2017 tarihli "ABD, Rusya ve Çin'le olası bir savaşta gücünü kaybedebilir" başlıklı bir haberde kullanıldığı belirlendi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:44
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