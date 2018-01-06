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Terör örgütü PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan ağır darbe

Türk hackerlar son zamanlarda düzenlenen en büyük hacker operasyonuyla bölücü terör örgütüPKK yanlısı siteleri ve sosyal medya hesaplarını hackleyerek, hainlerin sanal alemde adeta köklerini kazıdı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:26
Terör örgütü PKK'nın sitelerine Türk hackerlardan ağır darbe

"Sultan Alparslan Hack Tugayı" isimli hacker grubu, bölücü terör örgütüPKK'yı övücü paylaşımlarda bulunan bazı internet sitelerine son yılların en büyük siber saldırısını gerçekleştirdi. Hackerler, ANF, PKK online, YPG, YJA Star, hezenparastin gibi birçok siteyi hackledi. Hainlere tarihi ayar veren hackerlar, söz konusu sitelerin ana sayfasına bölücü terör örgütünün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilme görüntülerini de ekleyerek, "Bu site geçici olarak kapatılmıştır. Kalın kafalılara bu ince bir mesajdır! Sultan Alparslan Hack Tugayı. 1017'den beri bir gece ansızın" şeklinde mesaj paylaştı.


 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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