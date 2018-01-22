Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı boşa çıktı!

Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:19
Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı boşa çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından örgütün Afrin'deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdi. 

"TÜRKİYE SİVİLLERİ VURUYOR" YALANI

Bu sayede, sosyal medyada PKK sevicilere malzeme çıkacak ve "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla gündemi değiştirmeye çalışacaklardı. 

TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi. 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:19
  1. pkk
  2. pkk yalan
  3. sivil yalanı
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da tilkinin ilginç ısınma yöntemi
    1. Polonya’da tilkinin ilginç ısınma..
    2. Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin..
    3. Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle..
    4. O ülkeyle görüşmeler başladı! 5,5..
    5. Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda..
    6. Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı
    7. Borsa haftaya nasıl başladı?
    8. Bollywood yıldızları Binyamin..
    9. Galatasaray'da yeni dönem! Tüm yetkiyi..
    10. Bitcoin rekorun altına geriledi
    11. Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya..
    12. Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
    13. Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı..
    14. "Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika..
    15. Beşiktaş'ı kahreden kaza!
    16. Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    17. Dev otomobil markası Trump yüzünden..
    18. Beşiktaş Avrupa üçüncüsü oldu
    19. Yerli otomobil için kritik karar
    20. TSK'nın kurtardığı köylerden müthiş..
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı