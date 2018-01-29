Terör örgütü PKK’nın istihbarat merkezi de ele geçti

Burseya Dağı’ndan sonra ele geçirilen Kestel Cundo köyünde PKK’nın istihbarat merkezi olarak kullandığı bina dikkat çekti.

Köyde terör örgütünün hem istihbarat hem de işkence merkezi olarak kullandığı binada, daha önce Afrin’de ailelerden kaçırılan pek çok gencin sorgulandığı, sonrasında da örgüte teslim edildiği belirtiliyor.

Binadaki işkence aletlerinin ise ÖSO VE TSK’nın girişinden kısa bir süre önce örgüt tarafından sökülerek taşındığı kaydedildi.