Terör örgütü PKK’nın istihbarat merkezi de ele geçti
Kestel Cundo köyünde PKK’nın istihbarat merkezi olarak kullandığı bina ele geçirildi. Aynı zamanda işkence merkezi olarak kullanılan binada daha önce Afrin’den kaçırılan pek çok gencin sorgulandığı belirtiliyor.29 Ocak 2018 Pazartesi 08:27
Burseya Dağı’ndan sonra ele geçirilen Kestel Cundo köyünde PKK’nın istihbarat merkezi olarak kullandığı bina dikkat çekti.
Köyde terör örgütünün hem istihbarat hem de işkence merkezi olarak kullandığı binada, daha önce Afrin’de ailelerden kaçırılan pek çok gencin sorgulandığı, sonrasında da örgüte teslim edildiği belirtiliyor.
Binadaki işkence aletlerinin ise ÖSO VE TSK’nın girişinden kısa bir süre önce örgüt tarafından sökülerek taşındığı kaydedildi.
(Yeni Şafak)