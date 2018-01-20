Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

İstanbul polisi, geçtiğimiz Haziran’da yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak kaçakçılık şebekesinin peşine düştü. Araştırmalarda çetenin sadece kaçak sigara değil, aynı zamanda insan ve akaryakıt kaçakçılığı da yaptığı tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerine yönelik düzenlenen ara operasyonlarda 400 bin 500 paket kaçak sigara, 52 bin 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çete üyesi 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 161 kişi kurtarıldı. Kaçak sigara ve akaryakıt malzemelerin taşındığı 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere de el konuldu. Çetenin kaçakçılıktan elde ettiği gelirin bir bölümünü PKK’ya aktardığı belirlendi.



Yapılan takip ve ara operasyonlarda elde edilen tespitlerin ardından, suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üst düzey 48 ismi belirlendi. Önceki sabah harekete geçen ekipler İstanbul ve 4 ayrı ilde 50 adrese operasyon düzenledi. Çete elebaşları B.E. yardımcıları Y.I, M.C.D. ve A.S.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin “Örgütlü Halde Kaçakçılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma” ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından sorgulandığı bildirildi.