Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, göçmen ve akaryakıt kaçaklığı yapan bir çeteyi çökertti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:08
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

İstanbul polisi, geçtiğimiz Haziran’da yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak kaçakçılık şebekesinin peşine düştü. Araştırmalarda çetenin sadece kaçak sigara değil, aynı zamanda insan ve akaryakıt kaçakçılığı da yaptığı tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerine yönelik düzenlenen ara operasyonlarda 400 bin 500 paket kaçak sigara, 52 bin 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çete üyesi 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 161 kişi kurtarıldı. Kaçak sigara ve akaryakıt malzemelerin taşındığı 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere de el konuldu. Çetenin kaçakçılıktan elde ettiği gelirin bir bölümünü PKK’ya aktardığı belirlendi. 

Yapılan takip ve ara operasyonlarda elde edilen tespitlerin ardından, suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üst düzey 48 ismi belirlendi. Önceki sabah harekete geçen ekipler İstanbul ve 4 ayrı ilde 50 adrese operasyon düzenledi. Çete elebaşları B.E. yardımcıları Y.I, M.C.D. ve A.S.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin “Örgütlü Halde Kaçakçılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma” ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından sorgulandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:08
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. operasyon
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki… Şok oldu!
    1. Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    3. PKK şokta! Havadan takip, karadan..
    4. Bu organlar olmadan da yaşamınızı..
    5. Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni..
    6. Köylüler Afrin sınırına dev Türk..
    7. 'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'
    8. ABD’nin kolladığı terör örgütü şokta…..
    9. Gözaltındaki şoförün ilk ifadesi:..
    10. Afrin'deki teröristler için şimdiden..
    11. Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet
    12. 16 aracın camında bulundu! Dehşete..
    13. Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo..
    14. Park halindeki araç alevlere teslim oldu
    15. Terör örgütü YPG'nin sözde komutanları..
    16. Fırtınada kağıt gibi savrulan uçağı...
    17. AK Parti'den Erdoğan hakkında bomba..
    18. O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız..
    19. El-Bab’tan gönüllü gençler Afrin’e..
    20. Aykut Kocaman: Ne olursa olsun bu maçı..
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!