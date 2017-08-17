Terör örgütü PKK'nın bittiğinin resmi! Oran yüzde 89

Son dönemde peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarla PKK terör örgütü bitme noktasına geldi. İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, terör örgütüne katılımların yüzde 89 oranında azaldı. Teslim olan terörist sayısı ise 2017 yılının ilk 7 ayında 274'e çıktı.

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK’ya katılım da ciddi biçimde düştü. Şehir savaşı hayali çöken PKK'ya Türkiye'den katılım son bir yılda yüzde 89 azaldı.

Güneydoğu'da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanan hendek ve barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonlarla PKK'nın hayalleri çöktü. Operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütüne katılım da azaldı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2016 yılında 570 olan katılım 2017 yılında ilk 8 ayda 61'e düştü. Ağustos ayındaki katılım ise sadece 2 kişi oldu.

Bitme noktasına gelen örgüt sadece terörist bulmakta sıkıntı yaşamıyor, teslim olan terörist sayısında da ciddi bir artış var. 2017 yılının ilk ayında 25 olan teslim sayısı Temmuz 2017'da 56 kişiye çıktı.

2016 yılı raporuna göre, 2015 yılına kadar örgüte katılımların yüzde 60'ı Suriye, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 15'i ise İran, Irak ve diğer ülke vatandaşlarından oluşuyordu.

Türkiye'den katılımın düşmesindeki en önemli neden devam eden operasyonlarda köşeye sıkışan teröristlerin bölge halkına verdiği zararın büyük etkisi var. PKK'lılar yüzünden evlerini terk eden bölge halkı ekonomik yönden de büyük zarar gördü.

YENİ ŞAFAK