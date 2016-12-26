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Terör örgütü PKK'nın aile görünümlü suikast timi çökertildi

Terör örgütü PKK’nın aile görünümlü suikast timi polisin dikkati sayesinde çökertildi. Aile ve öğrenci görünümdeki özel yetiştirilmiş suikastçılardan 2’si ölü, biri sağ olarak yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın aile görünümlü suikast timi çökertildi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:41
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Terör örgütü PKK’nın aile görünümlü suikast timi polisin dikkati sayesinde çökertildi. Aile ve öğrenci görünümdeki özel yetiştirilmiş suikastçılardan 2’si ölü, biri sağ olarak yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki ele başları özel yetiştirilen suikastçıları kentlere gönderdi. Özellikle üst düzey devlet görevlileri ve kayyumlara yönelik suikast planı yapan terör örgütünün yeni bir taktik uyguladığı belirlendi. Suikast timindeki Fırat kod adlı Rıdvan Şahin ve Mehtap A.'nın Diyarbakır'a gönderildiğini tespit eden polis adım adım teröristlerin izini sürdü.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Terörist Mehtap A. başörtüsü takıp Rıdvan Şahin ile karı-koca gibi kol kola Diyarbakır sokaklarında dolaşarak keşif yaptı. Suikastçıların aile görünümünde devlet yetkililerinin yanına yaklaşmayı planladığı ortaya çıktı.Terör örgütünün taktiğini çözen polis iki suikastçıyı yakalamak için operasyon yaptı. Dur ihtarına silahla karşılık veren teröristlerden Rıdvan Şahin ölü Mehtap A. ise sağ yakalandı.

ÖĞRENCİ KILIKLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kendisine öğrenci imajı veren Evin kod adlı Sabiha Üçoş’ta polisin takibindeydi. Örgütün önemli eylemciler arasında yer alan Üçoş da, suikast için harekete geçtiği sırada polis operasyon yaptı. Polisin ihtarlarına rağmen çantasındaki silahı çıkaran Semiha Üçoş vurularak etkisiz hale geçirildi. Polis iki gün arayla yaptığı önemli operasyonla sansasyonel suikastları önlemiş oldu. Terör örgütü PKK'nın özellikle suikastçıları ve eylemcileri dikkat çekmemek için farklı kılıklara büründüğü belirlendi.

1 SUİKASTÇI DAHA

Öte yandan Diyarbakır Kocaköy kırsalında güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayıp ateş açıp kaçmaya çalışan 1 PKK’lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

 
EtiketlerPKKPKK suikastDiyarbakır
HABER YORUMLARI
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1956

Ey güvenlik güçleri sn cumhurbaşkanımız ne dedi hala dur çekip kendinizi öldürtmek mi istiyorsunuz kendinizi düşünüyorsanız sevenleriniz i düşünün dur yok oldur

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Sözügüzel

Ha şöyle ürünü de sağ yakalamasaydınız keşke

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osmanoğlu2023

abd bin ladin için gidip haftalarca tora bora dağlarını bombaladı biz burnumuzun dibindeki kandili yerle bir edemiyoruzya bu tür olaylara müstehakız... malesef

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