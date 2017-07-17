Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü!

ŞIRNAK merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:56
Terör örgütü PKK'lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü!

Merkez Aslanbaşar Köyü’nde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatan Tayyip Fidan adlı çoban, akşam saatlerinde hayvanlarını otlatırken bir grup PKK'lı terörist tarafından kaçırıldı. Akşam saatlerinde Fidan'ın eve gelmemesi üzerine kendisini arayan ailesi hayvanların sahipsiz olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köydeki güvenlik korucuları tarafından Fidan’ın bulunması için bölgede operasyon başlatılırken, yapılan aramalarda bugün sabah saatlerinde, silahla öldürülen Fidan’ın cesedi korucular tarafından bulundu.

7 çocuk babası ve 2 oğlu güvenlik korucusu olan Tayyip Fidan'ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:56
  1. pkk
  2. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal..
    2. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    3. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    4. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    5. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    6. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    7. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    8. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    9. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    10. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    11. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    12. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    13. Halk bastırmasa hainler teslim..
    14. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    15. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    16. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    17. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    18. Göztepe’nin son bombası!
    19. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    20. WhatsApp’a iPhone güncellemesi
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait