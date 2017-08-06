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Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!

Terör örgütü PKK/PYD, 2012 yılından buyana işgal altında tuttuğu Halep’e bağlı Afrin kasabasında sözde devlet ilanı hazırlıklarına bir yenisini daha ekledi.

06 Ağustos 2017 Pazar 08:50
Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!

Afrin sınırları içerisindeki tüm araçlardan Suriye plakalarını söktüren terör örgütünın sözde ‘kanton’ yönetimi, Afrin’de ‘özel plaka’ uygulaması başlattı. Savaş boyunca Suriye genelinde değişmeyen plaka ve araç ruhsatı uygulaması, Temmuz ayı sonunda Afrin’de müstakil plaka ve ruhsat-tescil verilerek ilk kez değiştirildi. Afrin sınırları içerisinde bulunan her araç, terör örgütü tarafından belirlenen 200 bin Suriye Lirasi ödeyip yeni plaka ve ruhsat aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor. Afrin’de tüm araç sahiplerine ruhsat ve plakalarını yenileme konusunda baskı yapılıyor. Afrin’de yaşayan sivil halk, PKK baskısıyla değiştirilen araçlarla ÖSO ve rejim bölgelerine girememekten şikayetçi. Bunun yanında, 7 yıldır süren savaş nedeniyle zaten zor koşullarda yaşayan halktan zoraki olarak 200’er bin Suriye Lirası toplanıyor. Bölgedeki özel plaka adımına Şam yönetimi, ‘anlamsız uygulama’ diyerek tepki gösterdi. Suriye PKK’sına, “Derhal bundan vazgeçin” mesajı ileten Şam yönetimine terör örgütünün cevabı şu oldu: “Biz kararlarımızı özerk yönetim esasına göre alıyoruz ve özel plaka ve araç tescil uygulamasından vazgeçmeyeceğiz.”

ONLARA ABD FISILDIYOR

PYD karşıtı Kürt muhalifler, Afrin’de özel plaka kararının geçtigimiz günlerde Haseke-Rimeylan ABD Askeri Üssü’nde yapılan sözde Kantonlar Meclisi toplantısında alındığını söyledi. Uygulamanın Suriye PKK’sının Afrin temsilcilerine ABD tarafindan telkin edildiğini kaydeden kaynaklar, aynı toplantıda alınan diğer kararın ise ‘resmi dilin ve eğitim dilinin Kürtçe olarak ilan edilmesi’ olduğunu söyledi. Tüm resmi yazışma ve eğitim müfredatında kullanılacak dilin Kürtçe olacağını açıklayan terör meclisi, Arapça'nın ‘seçmeli dil’ olarak haftada 2 saat okutulmasına karar verdi. Gelişmeleri değerlendiren SMDK eski üyesi Yasir Zakri, Afrin halkının yüzde 85’inin Kürtçe bilmediğini ve nüfusun en az yüzde 65’inin Arap asıllı olduğunu öne sürdü. Zakri, “Sözkonusu uygulamalar faşizm ötesi bir tahakküm olur” şeklinde konuştu.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 08:50
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  11. Suriye
  12. eğitim
  13. Yeni Şafak
  • NUR NUR 38 dk önce
    Abdnin Allah belasını versin terör devletikarıştıran kan gölüne çeviren bu devleti Allah tarumar etsin büyük bir bela versin kendi dertlerine düşsünler biride israilaynı bela bulsun onları döktükleri kanın hesabını misliyle ödetsinAllah öyle karışsın ülkeleriki bu tarafa gelemesinlerlanet olsuntrampın normal olmadığı ortada bu adamdan bulsunlar birlikte batsınlar inşallah siyonist israilde defolur gider inşallah Allahım sen yardım et tüm mazlumlara pislikte yarış yapıyor kafirler birbirlerinden bulsunlar belalarını
  • vatandasvatandas58 dk önce
    Esas dusman seytan abd dir
  • HançerciHançerci59 dk önce
    Nereye kuruyormuş. Inanmayın bu piskolojik harb taktiklerine. Daha bizim guerillalar sahaya bile inmedi. Biz sanki bilmiyoruz vur kaçı . 2000lerin saddam vakkası gibi olacak sananlar tam anlamıyla hayalperest. Sadece askerimiz değil, canını vermeye hazır onlarca millet var bizimle. Burasi ikinci vietnam olacak zioncu abd ve itlerine. Herşeye hazırız biz milletce.
  • Hala göremedilerHala göremediler1 sa önce
    PKK elebaşları gayet iyi biliyorlar ancak alt tabaka hala kendilerine bir devlet verileceğini sanıyorlar Uyanın artık size kurduracakları devlet KENAN ÜLKESİNİN KURULMASI İÇİN SADECE BİR ARAÇ? ÖNCE KÜRDİSTAN KURULACAK SONRA İSRAİL VEABD KÜRDİSTAN TOPRAĞI ÜZERİNE KENAN ÜLKESİNİ KURACAK KÜRTLERDE KATLİAMA UĞRAYACAK! VE DİĞER KOMŞU ÜLKELER DE SESSİZCE SEYREDECEK
  • serdengeçtiserdengeçti1 sa önce
    Bunların bilmedikleri bir hakikat var; peşine takıldıkları ile ilişkilerine ve akibetine çok benzeyen bir olay anlatılır yüce kitabımızda " bunlar tamamen küfre düşüp azgınlaşınca şeytan; ben kafirlikten sana sığınırım, ben bunlardan uzağım der ve yanlarından uzaklaşır" fakat bunları küfür uçurumundan atanda ta kendisidir. Allah bu oyuna kanan kürtlere akıl ve izan versin.
  • Levent turker Levent turker 2 sa önce
    Allah galip olandır. Allah çok sabırlıdır.Allah mutlak güç sahibidir.Allah mazlumlarla beraberdir.Yeterki inanalım.Inaniyorsak kazanacağız. Dua en büyük silahtır.
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK2 sa önce
    Bakalım tiyatronun sonu nereye varacak.????
  • Ömer GüneşÖmer Güneş2 sa önce
    Suriyenin şehirleri birer birer Pkknıneline geciyor. Hala Esat ya gidecek Ya gidecek diyen varmı.
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