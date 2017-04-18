% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Terör örgütü PKK'dan küstah referandum açıklaması

Referandum sürecinde 'hayır' cephesinde yer alan terör örgütü PKK, referandumda 'evet'in kazanmasını kabul edemedi.

Terör örgütü PKK'dan küstah referandum açıklaması
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:38

16 Nisan'da yapılan referandumda sandık başına giden Türkiye, tercihini 'evet'ten yana kullandı.

Referandum sürecinde 'hayır' için çalışmalar yürüten terör örgütü PKK, sonuçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HAYIR DİYENLER KAZANDI"

Kanlı terör örgütünün açıklamasında, "Bu referandumda hayır diyen Türkiye halkları kazanmıştır. Bu referandum 16 Nisan öncesi meşru olmadığı gibi, 16 Nisan’dan sonra da meşru olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın açıklaması, referandum sonuçlarını zıplayarak protesto eden eylemcileri akıllara getirdi.

 
EtiketlerpkkreferandumGÜNCEL Haberleri
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:38
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?