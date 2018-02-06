Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatını sürdürürken terör örgütü PKK/PYD Şeyh Huruz köyüne kimyasal saldırıda bulundu.06 Şubat 2018 Salı 21:29
YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör yuvalarına karşı başlattığı ''Zetin Dalı Harekatı'' devam ederken terör örgütü Afrin'de kimyasal saldılara başladı.
Bülbül Kırsalında Şeyh Huruz köyüne PKK'lı teröristler Klor gazı içeren havan toplarıyla saldırı düzenledi.
Saldırıda 7 Özgür Suriye Ordusu mensubu ağır yaralandı. Yerel kaynaklar toplam 20 yaralının olduğunu ifade etti.
Özgür Suriye Ordusu'nun resmi hesabıda saldırıyı doğruladı.
İşte kimyasal saldırıdan etkilenen ÖSO askerleri;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
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