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Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatını sürdürürken terör örgütü PKK/PYD Şeyh Huruz köyüne kimyasal saldırıda bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 21:29
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör yuvalarına karşı başlattığı ''Zetin Dalı Harekatı'' devam ederken terör örgütü Afrin'de kimyasal saldılara başladı.

Bülbül Kırsalında Şeyh Huruz köyüne PKK'lı teröristler Klor gazı içeren havan toplarıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 Özgür Suriye Ordusu mensubu ağır yaralandı. Yerel kaynaklar toplam 20 yaralının olduğunu ifade etti.

Özgür Suriye Ordusu'nun resmi hesabıda saldırıyı doğruladı. 

İşte kimyasal saldırıdan etkilenen ÖSO askerleri; 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 21:29
  1. PKK
  2. AFRİN
  3. KLOR GAZI
  4. KİMYSAL
  5. SURİYE
  6. ZEYTİN DALI

YORUM YAZ

  • abduabdu19 dk önce
    abd bu saldırı için ne diyecek. bu kimyasalları verende terörist p..ççabd dir.
  • Osman19Osman1921 dk önce
    İsrail/ABD saldirisidir o
  • AlperAlper21 dk önce
    ABD kimyasal saldırı da yap(dır)tı,bunu dünyaya duyurmak da herhalde sosyal medya araçığıyla halka düşüyor!
  • İkraİkra46 dk önce
    İcimizdeki hainlere,abd ye,bm ye duyurulur..kirmizi cizgiymis..peh...teroristin sana bana goresi olmaz..
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