Terör örgütü PKK'dan katliam! Kurşuna dizdiler...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde araç yakan teröristlerin saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 2 tır ve aynı konvoydaki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi.

ARACI ATEŞE VERDİLER

Saldırıda bir sivil araç yakılırken iş makineleri, tırlar ve diğer araçlara ise zarar verilmedi. Saldırıda 2 vatandaş hayatını kaybederken, 3 vatandaş ise yaralandı. Yaralı vatandaşlardan durumu ağır olan 2'sinin de akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetmesiyle, saldırıda ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Öte yandan önceki gece Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir karakola sızma girişiminde bulunan 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği, kaçan biri yaralı 2 örgüt üyesini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

TERÖRİSTLER ARANIYOR

Valilikten yapılan açıklamada, "Açılan ilk ateşte bir kadın terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.