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Terör örgütü PKK'dan havan topu saldırısı

Terör örgütü PKK'nın Suriye Kolu PYD teröristleri Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen Kaljibrin bölgesine havan topu saldırısı düzenledi.

08 Ağustos 2017 Salı 00:20
Terör örgütü PKK'dan havan topu saldırısı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin 2011 yılından bu yana işgal altında tutuğu AFRİN bölgesinden Fırat Kalkanı operasyonu ile özgürleştirilen alanlara saldırılar sürüyor. 

Azez'in güneyinde bulunan Kaljibrin bölgesine yapılan havan topu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti. 

Muhalifler havan atışı yapılan bölgeye misli ile karşılık verdi. 

kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 00:20
  1. pkk
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