Terör örgütü PKK'dan dünyanın en alçak açıklaması!
23 yaşında PKK'lı teröristlerce katledilen şehit Necmettin Yılmaz öğretmenin ardından terör örgütü PKK'dan dünyanın en alçak açıklamalarından biri geldi.22 Haziran 2017 Perşembe 12:01
23 yaşında vatanına ve öğrencilerien bağlı bir kahraman öğretmen Necmettin Yılmaz...
Terör örgütü PKK'ya boyun eğmeyen şehit öğretmenin kalleşce katledilişi terör örgütünün yayın organında böyle duyuruldu:
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ESTERGONLU AKINCI2 sa önce Mustafa isimli yorumcuhaklı.Buşehitögretmenimiz gibi devleti ve milletinin yanında olanvatandaş ;güvenlikgüçlerine, pkk ile ilgiliihbarda bulundugunda ,terör örgütününbundan haberioluyorsa...PKK ,bir şekildekripto Fetöhainlerinden anindaistihbarat aliyor demektir.Bu titizlikle araştırilmalidır. ESTERGONLU AKINCI2 sa önce Pkk lı ' teröristleri güvenlik güçlerineden sağyakalamaya Çalisiyor.Buacımasız canileri indirin gitsin.Bupkk kilarincanı tatlıise, bizim askerimuz,polsimiz,korucumuz,ogretmenimizin ,masum vatandaslarımızıncanlarınısokaktabulmadık.BuPKK lı canileri, hainleri indirinGitsin. hay bin gunduz3 sa önce hepinizi çıktığınız yerin arkasına geri sokacağız Türkoğlu3 sa önce Kalleşler...Bir gece ansızın geleceğiz...Katiller de ölür bir gün, bunu unutmayın...Sizin de sıranız gelecek...Bu vatan için her şeyi yaptık, sizi de o dağlara çakacağız... Hy-hy3 sa önce O yakalanan hain teröristlere 40 saat dil döken askerlere(ben askerimizdir demiyorum.Kafasına sıkmayan bizim askerimiz olamaz)bu durumu anlatın.O garip öğretmenin naaşına götürün ardından anne baba ve yakınlarının gözlerinin içine bakın,ardından konuşabilirseniz başsağlığı dileyin. Akif Arslan3 sa önce Bir Kürt Eğitimci olarak diyorum ki ey pkk seninlecanı pahasına mücadele etmeyen kahrolsun...Allah şehit öğretmenlerimize rahmet etsin.... Ruhi 3 sa önce güzel ülkemizde chpye gönül verenler oldugu sürece bu ........... bitmez ersun4 sa önce Bu köpeklerin yedi ceddini eziyet ederek katletmeliyiz.nokta. Abdulmetin 5 sa önce Bencede lakaladığımızı oracıkta infaz başka yolu yok. efeMert5 sa önce whatever?