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Terör örgütü PKK'dan dünyanın en alçak açıklaması!

23 yaşında PKK'lı teröristlerce katledilen şehit Necmettin Yılmaz öğretmenin ardından terör örgütü PKK'dan dünyanın en alçak açıklamalarından biri geldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:01
Terör örgütü PKK'dan dünyanın en alçak açıklaması!

23 yaşında vatanına ve öğrencilerien bağlı bir kahraman öğretmen Necmettin Yılmaz...

Terör örgütü PKK'ya boyun eğmeyen şehit öğretmenin kalleşce katledilişi terör örgütünün yayın organında böyle duyuruldu:

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:01
  1. necmetitn yılmaz
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI2 sa önce
    Mustafa isimli yorumcuhaklı.Buşehitögretmenimiz gibi devleti ve milletinin yanında olanvatandaş ;güvenlikgüçlerine, pkk ile ilgiliihbarda bulundugunda ,terör örgütününbundan haberioluyorsa...PKK ,bir şekildekripto Fetöhainlerinden anindaistihbarat aliyor demektir.Bu titizlikle araştırilmalidır.
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI2 sa önce
    Pkk lı ' teröristleri güvenlik güçlerineden sağyakalamaya Çalisiyor.Buacımasız canileri indirin gitsin.Bupkk kilarincanı tatlıise, bizim askerimuz,polsimiz,korucumuz,ogretmenimizin ,masum vatandaslarımızıncanlarınısokaktabulmadık.BuPKK lı canileri, hainleri indirinGitsin.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz3 sa önce
    hepinizi çıktığınız yerin  arkasına geri sokacağız
  • TürkoğluTürkoğlu3 sa önce
    Kalleşler...Bir gece ansızın geleceğiz...Katiller de ölür bir gün, bunu unutmayın...Sizin de sıranız gelecek...Bu vatan için her şeyi yaptık, sizi de o dağlara çakacağız...
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    O yakalanan hain teröristlere 40 saat dil döken askerlere(ben askerimizdir demiyorum.Kafasına sıkmayan bizim askerimiz olamaz)bu durumu anlatın.O garip öğretmenin naaşına götürün ardından anne baba ve yakınlarının gözlerinin içine bakın,ardından konuşabilirseniz başsağlığı dileyin.
  • Akif ArslanAkif Arslan3 sa önce
    Bir Kürt Eğitimci olarak diyorum ki ey pkk seninlecanı pahasına mücadele etmeyen kahrolsun...Allah şehit öğretmenlerimize rahmet etsin....
  • Ruhi Ruhi 3 sa önce
    güzel ülkemizde chpye gönül verenler oldugu sürece bu ........... bitmez
  • ersunersun4 sa önce
    Bu köpeklerin yedi ceddini eziyet ederek katletmeliyiz.nokta.
  • Abdulmetin Abdulmetin 5 sa önce
    Bencede lakaladığımızı oracıkta infaz başka yolu yok.
  • efeMertefeMert5 sa önce
    whatever?
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