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Terör örgütü PKK'dan CHP'ye ittifak çağrısı

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, 7 Haziran'da olduğu gibi 2019 seçimlerinde de CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 12:02
Terör örgütü PKK'dan CHP'ye ittifak çağrısı

Terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu, 7 Haziran'da olduğu gibi 2019 seçimlerinde de CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Türk siyasetinde daha önce de görülen ittifaklar yeniden oluşmaya başladı.

MİLLİ İTTİFAK

Bu kapsamda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifaktan sonra, karşı cephede de çalışmalar hız kazandı.

DEMOKRASİ KAYIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "demokrasi kayığı" adı altında görüşmelerini sürdürürken terör örgütü PKK'dan bir çağrı geldi.

PKK'DAN CHP'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

Örgütün elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'nin HDP ile ittifak yapması gerektiğini yazdı. 7 Haziran'daki seçimleri hatırlatan teröristbaşı, CHP ile HDP'nin birlik yaparak Türk siyasetine yön verebileceğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'dan yapılan bu çağrı, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'lerini akıllara getirdi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:02
  1. HDP
  2. CHP
  3. Mustafa Karasu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. AK Parti
  6. Devlet Bahçeli
  7. MHP
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Niye çağrı yapıyor anlamadım! Zira zaten beraberler, hani demişlerdi ya "ne güzel salladık " diye unuttular galiba!!!
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