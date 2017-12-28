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Terör örgütü PKK'dan CHP'ye çağrı! Saldırıyı püskürtelim

Tek tip uygulamasından rahatsız olan terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu, Türkiye'deki muhalefet partilerine eylem çağrısı yaptı.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:16
Terör örgütü PKK'dan CHP'ye çağrı! Saldırıyı püskürtelim

Olağanüstü hal (OHAL) çerçevesinde çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamındaki düzenlemeyle, 6 bin 800'ü badem kurusu, 51 bin 700'ü gri olmak üzere, toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu tulum giyerek duruşmalara katılacak.

58 BİN HÜKÜMLÜYÜ KAPSIYOR

Yeni düzenleme, darbeye teşebbüs edenlerin yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından yargılanan toplam 58 bin 500 hükümlü ve tutukluyu kapsıyor.

TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETE "EYLEM ÇAĞRISI"

CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin karşı çıktığı "tek tip kıyafet" uygulamasına terör örgütü PKK'dan da tepki gecikmedi.

Örgüt üyelerinin tek tip kıyafetle mahkemeye çıkarılacak olmasından rahatsız olan terör örgütünün elebaşlarından Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu Türkiye'deki muhalefeti eylem yapmaya çağırdı.

Tek tip uygulamasına AK Parti ve MHP dışındaki tüm siyasi eğilim ve kesimler karşı çıktığını söyleyen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü. 

"...CHP bile tek tip elbiseye karşı olduğunu açıklamıştır. Bu durum Türkiye’de en geniş yelpazede bir muhalif kesim ortaya çıkacağını göstermektedir. Tek tip elbise dayatması karşısında çok geniş bir toplumsal ve siyasal kesimin tutumunu ve direnişini ortaya çıkarmak mümkündür. Eğer dışarıda demokrasi güçleri, insan hakları örgütleri, tutsak aileleri iyi bir örgütlenme ve tutum içine girerlerse, çok zengin eylem yöntemleriyle tek tip elbiseye karşı bir mücadele ortaya koyarlarsa bu saldırıyı püskürtmek zor olmayacaktır.


(Haber7)
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:16
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