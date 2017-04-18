Terör örgütü PKK'dan alçak açıklama!

16 Nisan'da yapılan referandumda sandık başına giden Türkiye, tercihini 'evet'ten yana kullandı. Referandum sürecinde 'hayır' için çalışmalar yürüten terör örgütü PKK, sonuçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HAYIR DİYENLER KAZANDI"

Kanlı terör örgütünün açıklamasında, "Bu referandumda hayır diyen Türkiye halkları kazanmıştır. Bu referandum 16 Nisan öncesi meşru olmadığı gibi, 16 Nisan’dan sonra da meşru olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın açıklaması, referandum sonuçlarını zıplayarak protesto eden eylemcileri akıllara getirdi.