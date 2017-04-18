% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Terör örgütü PKK'dan alçak açıklama!

Referandum sürecinde 'hayır' cephesinde yer alan terör örgütü PKK, referandumda 'evet'in kazanmasını kabul edemedi.

Terör örgütü PKK'dan alçak açıklama!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:25

16 Nisan'da yapılan referandumda sandık başına giden Türkiye, tercihini 'evet'ten yana kullandı. Referandum sürecinde 'hayır' için çalışmalar yürüten terör örgütü PKK, sonuçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HAYIR DİYENLER KAZANDI"

Kanlı terör örgütünün açıklamasında, "Bu referandumda hayır diyen Türkiye halkları kazanmıştır. Bu referandum 16 Nisan öncesi meşru olmadığı gibi, 16 Nisan’dan sonra da meşru olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın açıklaması, referandum sonuçlarını zıplayarak protesto eden eylemcileri akıllara getirdi.

 
EtiketlerPKKPkk Ile Ilgili Haberler
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:25
HABER YORUMLARI
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Yener

bunu bize göstermenize gerek yok ,, bunu Hayıra oy atan akpli mhpli vechpliler izlesin..

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Ramazan

Sen önce kendin meşru değilsin batının artığı. Seni takan kim

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Hokkabaz prof.

imralidaki itin nallari diktigi gun Türkiye halklarinin kazandigi gundur selonun yanina gidin bakalim belki yeni besteleri vardir kalles köpekler

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ÜMİT

Eee hayırcılara göre pkk nın dediği oldu ozaman bunlar neden havlıyor ?Hayır oyu atan kararsızlar gördünüzmü safınızı !

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Polat

Sanki Akp sütten çıkmış kaşık. Çözülüm sürecini kim yaptı, yollarımızın mayınlanmasına kim göz yumdu. Çocuklarımızın yok yere ölmesine kim sebep oldu. 

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gerçek milliyetçi

pkk nın sözde hayır nağraları "evet " i haklı çıkarmaz.Oynanan oyunu gören bu ülkeninyarısıtek adamlığa hayır demiştir. Vatanımızın milyonlarcalirası evet kampanyası için çarçur edilmiştir. Bu tartışmalardan kurtulup ölen şehitlerimizin hesabını , işsizlik oranlarını , 33,2 milyar dolarlık çok düşündürücü cari açığımızın ve bununla birlikte 6 yıldır beslediğimiz 25 milyar dolar para harcadığımız buna karşılık avrupa dan sadece 512 milyon dolar yardım alabildiğimiz suriye meselesinin hesabını yöneticilere sormamız lazım

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eyz

ÌT ler kendileri gayri meşru olduğu için herşeyi öyle sanıyorlar seçimlerde meşru sonuçlarda meşru çıkan kanunlarda gayet meşrudur

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Dursun yilmaz

Siz gayri mesrusunuz

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Beypazarından şakir

Hazımsızlık varsa maden suyu için iyi gelir.

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Kör ile yatan şaşı kalkar

Konuyla ilgili güzel bir hadis ve yine güzel bir atasözüKişi sevdiği ile beraberdir(Sav ) ve yineBana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Bilmem anlatabildim mi?

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Hakkı Bekar

Hayır verenler de bizdendir ve kardeşimizdir amenna. Ama Hayır verenlerin bu kudurmuş pkk nın ekmeğine yağ sürdüklerini artık anlamaları gerekmektedir.Bu Kaatiller sürüsü daha nasıl anlatsın Hayır oyu verenlerin kendilerinin kardeşi olduklarını. Bundan iyi anlatılamaz ki.

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Bir Dadaş Gibi

Topunuz gelin it sürüleri CHP yide FETÖ cüleride Avrupayı da alın gelin kalleş köpekler gelinde türk milletinin gücünü gösterelim size...

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tuğrul

Görüyorsunuz değil mi içimizdeki "hayırcıların" nereye hizmet ettiğini, kimin ekmeğine yağ sürdüğünü. Hiç kıvırma yok, saçlarınız önünüze dökülüyor...

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sahravan

katır doğurdu...yavrusunu görelim...

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