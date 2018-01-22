Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK yalvarmaya başladı

TSK'nın dört bir yandan çevirdiği Afrin'de PYD/PKK'lı teröristler zor durumda. Kalelerini bir bir fetheden Türk ordularına karşı çaresiz kalan teröristler, ABD ve koalisyondan yardım bekliyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:12
Terör örgütü PKK yalvarmaya başladı

Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesinde hızla devam ediyor. Bir yandan TSK'nın havadan ve karadan abluka aldığı PYD/PKK'lı teröristler, diğer yandan da Azez'de kıstırılıyor.

Köşeye sıkışan teröristler ABD öncülüğündeki koalisyondan destek arıyor.

ABD'YE YARDIM ÇAĞRISI

Her bir taraftan kıstırılan teröristler kaçıyor ya da teslim oluyor. Bu durum karşısında eli kolu bağlı kalan ve hızla güç kaybeden PYD/PKK teröristleri ABD'nin öncülüğünü yaptığı koalisyondan yardım talep etti.

DEAŞ ile mücadelenin tehlikeye girdiğini savunan teröristler, TSK'nın durdurulması yönünde koalisyon devletlerinin araya girmesini istiyor. Özellikle koalisyonun başındaki ABD'den yardım talebinde bulunan terör örgütü harekatın durmasının sağlanmasını istiyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:12
  1. pkk
  2. PKK elebaşı Abdullah Öcalan
  3. yalvarma
  4. pişman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
    1. Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti
    2. Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini..
    3. Piyasalar hareketlendi! Afrin'e..
    4. Valilikten kritik yasak!
    5. Türkmen Dağı'na operasyon başlatıldı
    6. Erdoğan küçük misafirine bisiklet..
    7. Hain komutanın eşine şok!
    8. ABD 'güvenli bölge'ye gözünü dikti!..
    9. Hindistan'da 'şişede cin' satmaya..
    10. Rusya o bölgeleri vuruyor...
    11. Kayserispor Galatasaray maçında İlk..
    12. İşte öldürülen sözde yöneticiler!
    13. Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
    14. Kara propaganda yapan HDP'li iki..
    15. Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
    16. Terör örgütü PKK yalvarmaya başladı
    17. Ceylanpınar'a ateş açan terörist böyle..
    18. 52 kişi ölmüştü... Bakın neden..
    19. Rejim ve Rusya o bölgeyi işgal etti
    20. AB'den flaş Afrin açıklaması
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü