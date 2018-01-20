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Terör örgütü PKK tutuştu! Afrin için Rusya'dan yardım istedi

Terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, Rusya'nın araya girerek Türkiye'nin Afrin operasyonuna engel olmasını istedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:18
Terör örgütü PKK tutuştu! Afrin için Rusya'dan yardım istedi

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra yeni bir operasyon için harekete geçti.

ADIM ADIM AFRİN

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının elinde bulundurduğu Afrin'i terörden temizlemeyi hedefleyen TSK, sınıra sevkiyatlarına devam ediyor.

KANDİL'DE PANİK

TSK'nın yaptığı harekat hazırlıkları Afrin'de olduğu gibi Kandil'de de büyük bir endişeye neden oldu.

Korkulu bir şekilde bekleyen PKK elebaşı Karayılan">Murat Karayılan, çareyi Rusya'dan yardım istemekte buldu.

TÜRKİYE'YE İZİN VERMEYİN

Teröristbaşı Karayılan, Rusya'nın hava operasyonları için Türkiye'ye izin vermemesini istedi.

Türk komandolarının, bölgeyi terörden temizleyeceğinin farkına varan teröristbaşı, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmemesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:18
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