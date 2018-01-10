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Terör örgütü PKK: Türklere karşı...

PYD/PKK'ya bağlı terörist başı "Suriye'de elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" ifade etti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:06
Terör örgütü PKK: Türklere karşı...

PYD/PKK'ya bağlı terörist "Suriye'de elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" ifade etti.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, PKK'nın ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı bir terörist elebaşı, Suriye'de ‘’elde ettikleri’’ toprakları sonuna kadar savunacaklarını öne sürdü.

Haberde, PKK’lı teröristlerin Suriye'nin yüzde 25'lik bir bölümünü ‘’elinde tuttuğu’’ ve 50 bin civarında ‘’militanı’’ bulunduğu belirtildi.

PKK'ya bağlı Abdulkadir Effedili isimli elebaşı yaptığı açıklamada, "Koalisyonla yan yana savaşarak özgürleştirdiğimiz şehirlerimizi tehdit edebilecek tüm güçlere karşı ordumuzu yeniden kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Effedili gazeteye açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkler, elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaklardır. Yeni bir savaş yaratmaya değil durumu dengelemeye çalışıyoruz ama her şeye de hazırlıklı olmalıyız"

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:06
  1. PYD/PKK
  2. Suriye Demokratik Güçleri
  3. İngiliz Times gazetesi
  • vatansevervatansever20 dk önce
    hain namussuzlar. sizin külünüzü bile bırakmazlar orada
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