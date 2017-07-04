Terör örgütü PKK, Türkiye için hazırlanıyor
Türkiye'nin Suriye politikasında kararlı tutumu ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurmayacağınıaçıkça ilan etmesi terör örgütü PKK'yı paniğe sevk etti.04 Temmuz 2017 Salı 19:04
YEİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi ölüm korkusu sardı.
Türkiye'nin AFRİN operasyonu için hazırlıklarını tamamlamasının ardından terör örgütü Menbiç'te harekete geçti.
PKK menbic de kontrol noktalarında onlarca gençleri toplayıp zorla silah altına almaya başladı. Bu durum AFRİN'e yapılacak operasyon sırasında Terör örgütü'nün Menbiç'ten sızma girişimleri gerçekleştirme hazırlığında olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr