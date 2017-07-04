Terör örgütü PKK, Türkiye için hazırlanıyor

YEİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi ölüm korkusu sardı.

Türkiye'nin AFRİN operasyonu için hazırlıklarını tamamlamasının ardından terör örgütü Menbiç'te harekete geçti.

PKK menbic de kontrol noktalarında onlarca gençleri toplayıp zorla silah altına almaya başladı. Bu durum AFRİN'e yapılacak operasyon sırasında Terör örgütü'nün Menbiç'ten sızma girişimleri gerçekleştirme hazırlığında olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

