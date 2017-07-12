Terör örgütü PKK telsizine yansıdı! O isim ağır yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Muş/Şenyayla kırsalında yürütülen taarruz helikopterleriyle destekli operasyon neticesinde, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu bir kadın terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. BTÖ’nün sözde orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz görüşmelerinden öğrenilmiştir" denildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:



"04 Temmuz 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda (Muş/Şenyayla Kırsalı) yürütülen taarruz helikopterleriyle destekli operasyon neticesinde, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensubu bir kadın terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. BTÖ’nün sözde orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz görüşmelerinden öğrenilmiştir."



"Ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulunmuş, ayrıca 03 Temmuz 2017 tarihinde BTÖ sözde cephe birimi yönetimi tarafından oluşturulan depo listesinde, 23 adet gece görüş dürbünü ile yedi adet termal kameranın listelendiği tespit edilmiştir.

Elde edilen bilgiler kapsamında bölücü terör örgütünün dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde etmeye devam ettiği; özellikle bu operasyonda ele geçirilen termal kameralar ile terör örgütü elemanlarının gece eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini de artırdığı anlaşılmaktadır."

TSK'DAN BİNGÖL AÇIKLAMASI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'de silahlı İHA ile 5 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi