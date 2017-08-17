Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD destekli yeni örgüt kurdu

Yeni örgüt kurdular! Türkiye'ye savaş ilan etti.17 Ağustos 2017'te Tel Abyad’da kurulan Kuvvet-i Suvvar, Fırat Kalkanı bölgesine savaş ilan etti. Amerika, örgüte on binlerce militanın katılması talimatını verdi. Örgütün amacı ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef almak. Ayn-el Arab’da 2015 yılında başlayarak ABD’nin silah, cephane, militan ve eğitim desteği verdiği Suriye PKK’sı PYD, Fırat Kalkanı bölgesine savaş ilan etti. PKK-PYD’ye bağlı militanlar tarafından 14 Ağustos 2017 tarihinde Tel Rıfat bölgesinde ilan edilen Kuvvet-i Suvvar tümeni, hedeflerinin TSK-OSO ittifakı olduğunu açıkladı.

El Bab, Münbiç, Azez ve Cerablus bölgelerinde TSK’ya bağlı mevzilere saldıracakları tehdidinde bulunan terör tümeninin sözcüsü, binlerce militan ile Fırat Kalkanı’nın TSK ve ÖSO’dan temizlenerek , PKK bölgelerine katılacağını ileri sürdü.

ABD SİLAHLARI EŞLİĞİNDE AÇIKLAMA

ABD himayesinde yapılan toplantılar sonrası çizilen korsan haritada Fırat Kalkanı bölgesi Sahba olarak isimlendirildi. TSK’ya karşı savaş ilanı yapan grup bu bölgede toplandı. Yüzlerce teröristin katıldığı tümen ilanı, ABD’nin M-16 silahları ve DEAŞ bahanesi ile PYD’ye gönderilen zırhlı araçlar eşliğinde gerçekleşti.

ON BİNLER KATILACAKMIŞ!

Yeni ilan edilen terör yapılanmasına binlerce savaşçının katılacağını açıklayan PKK güdümlü Kuvvet-i Suvvar sözcüsü, bir yıla yaklaşan suskunluk döneminin sona ereceğini, bütün cebhelerde TSK ve ÖSO’ya karşı yoğun saldırı döneminin başlayacağını ifade etti. Terör sözcüsü ayrıca tüm PKK-PYD bölgerinden yeni militan takviyesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

"TSK, EL BAB’TAN ÇIKARILACAK"

Tel Rıfat bölgesinde yüzlerce militanın katıldığı savaş ilanına paralel bir açıklama da Münbiç bölgesinde bulunan sözde terör örgütü komutanı Cemal ebu Cuma’dan geldi. Örgütün askeri komutanı Cemal Ebu Cuma, El Bab’a saldırı hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ve bölgeyi TSK ve ÖSO’dan kurtaracaklarını söyledi.

ABD’NİN TALİMATI İLE HAREKET EDİYORLAR

Kuruluş amacını TSK ve ÖSO ile savaşmak olarak açıklayan Kuvvet-i Suvvar, 2016 yılından itibaren ABD’nin bölge projeksiyonu çerçevesinde tabela değiştirerek terör faaliyeti yürüten PKK’nın son oyunu olarak değerlendiriliyor. Afrin, Tel Rıfat hattında kurulan terör tümeni içerisinde farklı ülkelerden gelen yabancı savaşçılar da yer alıyor.Tümen komutanlığına ise Kamışlı, Ayn-el Arab ve Afrin de 4 yılı aşkın süredir savaşan tecrübeli PYD militanı getirildi.

