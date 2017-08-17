Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD destekli yeni örgüt kurdu

Amerika, silah, cephane, lojistik ve eğitim desteği verdiği PKK’ya Fırat Bölgesi’ne saldırması için yeni bir örgüt kurdurdu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:42
Terör örgütü PKK, Suriye'de ABD destekli yeni örgüt kurdu

Yeni örgüt kurdular! Türkiye'ye savaş ilan etti.17 Ağustos 2017'te Tel Abyad’da kurulan Kuvvet-i Suvvar, Fırat Kalkanı bölgesine savaş ilan etti. Amerika, örgüte on binlerce militanın katılması talimatını verdi. Örgütün amacı ise Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef almak. Ayn-el Arab’da 2015 yılında başlayarak ABD’nin silah, cephane, militan ve eğitim desteği verdiği Suriye PKK’sı PYD, Fırat Kalkanı bölgesine savaş ilan etti. PKK-PYD’ye bağlı militanlar tarafından 14 Ağustos 2017 tarihinde Tel Rıfat bölgesinde ilan edilen Kuvvet-i Suvvar tümeni, hedeflerinin TSK-OSO ittifakı olduğunu açıkladı.

El Bab, Münbiç, Azez ve Cerablus bölgelerinde TSK’ya bağlı mevzilere saldıracakları tehdidinde bulunan terör tümeninin sözcüsü, binlerce militan ile Fırat Kalkanı’nın TSK ve ÖSO’dan temizlenerek , PKK bölgelerine katılacağını ileri sürdü.

ABD SİLAHLARI EŞLİĞİNDE AÇIKLAMA

ABD himayesinde yapılan toplantılar sonrası çizilen korsan haritada Fırat Kalkanı bölgesi Sahba olarak isimlendirildi. TSK’ya karşı savaş ilanı yapan grup bu bölgede toplandı. Yüzlerce teröristin katıldığı tümen ilanı, ABD’nin M-16 silahları ve DEAŞ bahanesi ile PYD’ye gönderilen zırhlı araçlar eşliğinde gerçekleşti.

ON BİNLER KATILACAKMIŞ!

Yeni ilan edilen terör yapılanmasına binlerce savaşçının katılacağını açıklayan PKK güdümlü Kuvvet-i Suvvar sözcüsü, bir yıla yaklaşan suskunluk döneminin sona ereceğini, bütün cebhelerde TSK ve ÖSO’ya karşı yoğun saldırı döneminin başlayacağını ifade etti. Terör sözcüsü ayrıca tüm PKK-PYD bölgerinden yeni militan takviyesi gerçekleştireceklerini açıkladı.

"TSK, EL BAB’TAN ÇIKARILACAK"

Tel Rıfat bölgesinde yüzlerce militanın katıldığı savaş ilanına paralel bir açıklama da Münbiç bölgesinde bulunan sözde terör örgütü komutanı Cemal ebu Cuma’dan geldi. Örgütün askeri komutanı Cemal Ebu Cuma, El Bab’a saldırı hazırlıklarının son aşamaya geldiğini ve bölgeyi TSK ve ÖSO’dan kurtaracaklarını söyledi.

ABD’NİN TALİMATI İLE HAREKET EDİYORLAR

Kuruluş amacını TSK ve ÖSO ile savaşmak olarak açıklayan Kuvvet-i Suvvar, 2016 yılından itibaren ABD’nin bölge projeksiyonu çerçevesinde tabela değiştirerek terör faaliyeti yürüten PKK’nın son oyunu olarak değerlendiriliyor. Afrin, Tel Rıfat hattında kurulan terör tümeni içerisinde farklı ülkelerden gelen yabancı savaşçılar da yer alıyor.Tümen komutanlığına ise Kamışlı, Ayn-el Arab ve Afrin de 4 yılı aşkın süredir savaşan tecrübeli PYD militanı getirildi.
 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:42
  1. Son dakika
  2. son dakika yeni örgütü
  3. pkk
  4. abd
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum
    1. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    2. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    3. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    4. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    5. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    6. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    7. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    8. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    9. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    10. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    11. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    12. Borsa güne nasıl başladı?
    13. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    14. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    15. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    16. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    17. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    18. Anderson Talisca'ya Türk futbol..
    19. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon: O..
    20. Vardar Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam