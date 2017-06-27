Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonu devam ediyor.

ABD'nin yasaklı ''Beyaz Fosfor'' bombaları ile sivilleri hedef alırken, Terör örgütü YPG/PKK'da karada Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile sivil halka zulme başladı.

PKK/YPG'li teröristler Kadisiye mahallesinde DEAŞ ile bağlantısı olduğunu iddia ettiği 4 sivili tutuklayarak kaçırdı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr