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Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı

ABD, öncülüğünde devam eden DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda siviller hedef alınmaya devam ediyor.

27 Haziran 2017 Salı 00:59
Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonu devam ediyor.

ABD'nin yasaklı ''Beyaz Fosfor'' bombaları ile sivilleri hedef alırken, Terör örgütü YPG/PKK'da karada Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile sivil halka zulme başladı. 

PKK/YPG'li teröristler Kadisiye mahallesinde DEAŞ ile bağlantısı olduğunu iddia ettiği 4 sivili tutuklayarak kaçırdı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr  

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 00:59
  1. pkk
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