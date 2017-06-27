Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
ABD, öncülüğünde devam eden DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonunda siviller hedef alınmaya devam ediyor.27 Haziran 2017 Salı 00:59
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin sürdürdüğü Rakka operasyonu devam ediyor.
ABD'nin yasaklı ''Beyaz Fosfor'' bombaları ile sivilleri hedef alırken, Terör örgütü YPG/PKK'da karada Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile sivil halka zulme başladı.
PKK/YPG'li teröristler Kadisiye mahallesinde DEAŞ ile bağlantısı olduğunu iddia ettiği 4 sivili tutuklayarak kaçırdı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr