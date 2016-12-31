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Terör örgütü PKK Sincar'da 'beyin yıkama' okulu açtı

Terör örgütü PKK, Musul'un Sincar ilçesinde farklı isimlerle varlık göstermeyi sürdürürken, Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladığı öğrenildi.

Terör örgütü PKK Sincar'da 'beyin yıkama' okulu açtı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 08:12
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Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK, Kandil ve Suriye'den gelen militanlar ve etkisi altına aldığı bazı Ezidilerin yardımıyla Irak'ın kuzeyindeki farklı bölgelerde askeri kamplar kurdu.

Kademeli bir şekilde ilk önce Sincar Dağı'nda yaşam mücadelesi veren ve çadırların altında yaşayan Ezidileri "DEAŞ'tan intikamınızı alacağız" propagandasıyla kandıran örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve merkezi hükümetten kaynaklı boşluğu kullanarak da onları silah altına aldı.

Bölgedeki ideolojik bağlarını güçlendirmek isteyen terör örgütü, kurduğu kampların yanı sıra Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladı.

Sincar ilçesi ve çevre bölgelerinde tamamı PKK'ya bağlı olan, talimatlarını Kandil'den alan ancak kendilerini gizlemek için farklı isimler kullanan silahlı gruplar da varlık gösteriyor.

EZİDİLERE, "SİZİN İÇİN KAN DÖKTÜK" PROPAGANDASI

Bunun yanında Ezidilerle ideolojik bir bağ kurmaya çalışan PKK, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden tüm militanlarını Sincar Dağı'ndaki bir mezarlığa gömüyor. Terör örgütü bu sayede Ezidilere "sizin için kan döktük" propagandası yapıyor.

Bölgedeki Ezidiler ise terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korunmak için çaresiz bir şekilde başka bir terör örgütü PKK'nın kucağına düştüklerini belirtiyor. Ezidiler, ilk etapta örgütün gerçek yüzünü göstermediğini, DEAŞ tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra bölgedeki askeri kamplarını güçlendirip ideolojilerini yaymak için okullar açmalarıyla birlikte maskelerinin düştüğünü ifade ediyor.

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün açtığı okullara dikkat çekerek, "PKK'nın Şengal'deki (Sincar) okullarında normal bir müfredatla ders verilmiyor. Aksine örgüt kendisine eleman kazandırmak için çocuklara ideolojik dersler veriyor." dedi.

Sincar'daki aileleri, çocuklarını PKK'nın okullarına göndermemeleri konusunda uyardıklarını belirten Halil, "Şengal Dağı ve çevre bölgelerdeki ailelere durumu izah edip tehlike boyutunu açıkladık. Aileler, çocuklarının geleceğine sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

İnsan Hakları Aktivisti Kava İdo Şengali ise PKK'nın, DEAŞ tarafından Ezidilere yönelik saldırılarını fırsat bilerek bölgeye yerleştiğini dile getirdi. Şengali, "PKK iki buçuk yıldan bu yana bölgede askeri üsler kurarak, varlığını güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Sincar'da PKK öncülüğünde ve kontrolünde şu ana kadar farklı silahlı grupların kurulduğunu aktaran Şengali, bu örgütleri YPG, YBŞ, YPJ ve YPE şeklinde sıralayarak, "Silahlı grupları kontrol edip yönlendiren üst düzey militanların hepsi Kandil ve Suriye'den geldi. Bunlar kendilerini gizleme ihtiyacı duymayarak, PKK'lı olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

 
EtiketlerpkkIrak Kürt Bölgesel YönetimiSincar
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adem

beyin yıkama okulu değil beyin kirletme okulu açmışlar.beyin yıkasalar temiz olur

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