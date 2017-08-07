Terör örgütü PKK şimdi de o ülkede örgütleniyor!

PKK terör örgütünün Gürcistan başkenti Tiflis’te ciddi teşkilatlanma isteği ve çalışmaları olduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Gülbey, “PKK’nın Gürcistan’da kurduğu kuruluşlardan başka PKK’nın tesirinde olan Ermenistan devleti ve Ermenistan Diaspora Bakanlığı tarafından maddi olarak desteklenen ‘Kürdistan Yezidiler İttifakı’ faaliyet göstermektedir. Ayrıca kendilerine taraftar toplamak ve propaganda yapmak için çıkardıkları ‘Gilavej’ (Sabah Yıldızı) adlı dergi Gürcistan’da basılmaktadır. Bu örgütlenmenin ve faaliyetleri organize eden Gürcistan başkenti Tiflis’in PKK terör örgütü sorumlusu Abdülrehman Pariyev adlı kişidir. Bu terör örgütü üyesine yardımcı olan ve Tiflis ile Azerbaycan Bakü arası haberleşme gidiş gelişleri de ‘Kürdistan İnsan Hakları Koruma Birliği’ adlı kurulmuş bir teşkilatın üyesi olan Osman Baydemir isimli şahıs kod ismi ise ‘Avroman’ olan kişidir. Bu adam Türkiye de aranan PKK terör örgütü listesinde yer almasına rağmen Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’a defalarca giriş ve çıkış yapmaktadır. Bu ülkeler ile yapılan terör üyelerinin teslim edilmesi hakkında karşılıklı anlaşmalarımız yok mu varsa niye uyulmuyor” dedi.



“Karadeniz’e PKK terör örgütü Gürcistan’dan giriyor”



PKK terör örgütünün Ermenistan’da eğitim kamplarında eğitildikten sonra Gürcistan’da örgütlenen Yezidi Kürtlerden destek alarak Karadeniz’e geçerek terör eylemi yaptıklarını iddia eden Gülbey, “Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’da yuvalandırdığı ve Sevan gölü etrafındaki Vardenes kampında eğittiği PKK terör örgütü elamanlarını Gürcistan’da ki Yezidi Kürtler yardımı ile sınırdan kaçak olarak Karadeniz’e geçiriliyor ve terör keşifleri ile eylemler yaptırıyor. Ermenistan Diaspora Bakanlığı Rize ve Artvin bölgesinde yaşayan Hemşinler üzerinde de oyunlar oynamakta panel ve konferanslar yaptırarak Hemşinlerin Ermeni asıllı olduklarını söyletip ve maalesef bir kısmını da buna inandırmıştır. Bu Ermeni olduklarına inan Hemşinler bölgede siyasi parti olarak HDP ile hareket ederek, PKK terör örgütüne de destek vermektedirler. Sağduyulu Hemşinlileri bu oyunu bozmaya ve PKK terör örgütü ile destekçisi Ermenistan yetkililerini bölgeden söküp atmalarını diliyoruz. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımızı bu konuları incelemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.