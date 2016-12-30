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Terör örgütü PKK Şengal'den çekileceğini açıkladı

Terör örgütü PKK’nın sözde liderlerinden Murat Karayılan, Şengal'den çekileceklerini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da konu ile ilgili "Barzani'nin başarılı bir netice alması en büyük dileğimiz ama olmadığı takdirde bunun gereğini Türkiye TSK marifetiyle yerine getirecektir." İfadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK Şengal'den çekileceğini açıkladı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:37
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PKK'nın Kandil'deki sözde liderlerinden Murat Karayılan, Erbil ile görüşmelerinin tamamlanması sonrası Şengal'den çekileceklerini söyledi.

"BİZ ZATEN KENDİLERİNE ÇEKİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

Terörist Murat Karayılan yaptığı açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum." dedi.

BARZANİ "GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMİŞTİ

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Şengal'den çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız." demişti.

Başbakan Neçirvan Barzani, KK'nin Şengal bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, "PKK'nin Şengal'deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal'in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

 
EtiketlerMurat KarayılanNeçirvan BarzaniŞengalPKK
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Onur

Ya seve seve ya döve döve çekileceksin koçum.

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Osman Türk

Erkeksen çekilme

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KANTURA LI

BU SEREFSIZLER DEVLETIN KONTUROLUNDEBUNLARI ICERI ALININCE YERINE GELEN SEREFSIZLER BASKA GUCLER TARAFINDAN KONTUROL ALTINA ALINIYOR YOK OLANADENK DEVLET BUNLARA DOKUNMAZ

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1956

Çünkü dünyada teror sevicileri çok

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Halil

ben anlamıyorum bu teröristler nerdeyse devlet neden yakalayıp gebertmiyor .neden onuşuyorlar

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Halil

ben anlamıyorum bu teröristler nerdeyse devlet neden yakalayıp gebertmiyor .neden onuşuyorlar

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ahmet öztürk

Karayılana inanmak zor bu şerefsizlerler menbiçdende çekilecekti fakat çekilmediler,iranla birlikte bir film çeviriyorlar bunlar,asla inanmamak lazım

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Yusuf

Yalandır bu  inanmamalıyız

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