Terör örgütü PKK, Rakka'yı 16 parçaya böldü

ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyonun desteği ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından 17 Ekim'de işgal edilen Rakka için yeniden yapılanma ve imar planları hazırlandı.

Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile ABD destekli PYD/PKK teröristleri tarafından saldırının başlatıldığı dönem olan 9 Haziran tarihinden, 15 Ekim'e kadar olan sürede Rakka adeta dümdüz edildi.

RAKKA'YI YOK ETTİLER

ABD hava kuvvetleri Rakka'ya 3 bin 829 hava saldırısı düzenledi, onbinlerce topçu ateşi Rakka'yı hayalet şehre dönüştürdü. Bu dönemde 43 okul, 8 Hastane, 29 Cami, 4 Köprü ve kent bulunan konutların yüzde 90'ı yıkıldı.

2 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, onbinlerce sivil bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Bu yıkımı ise terör örgütü PKK/PYD ve kadim müttefiki ABD başarı olarak sunarak, Rakka kent merkezinde geçtiğimiz hafta terörist başı Öcalan'nın posterlerini açıp adeta gövde gösterisi düzenledi.

RAKKA'YI KENDİLERİ İÇİN DİZAYN EDİYORLAR

Terör örgütü PKK/PYD kentte sözde bir konsey kurarak Suriye Demokratik Güçleri maskesi altında yeni bir İmar planı hazırladı.

Plana göre Rakka 16 ayrı mahalleye bölündü. Bu bölgelere Rakka'dan sürülen Sünni Müslüman halkın yerine getirilecek PKK/PYD'yi destekleyen Kürt kökenli aileler getirilecek.

Planın amacının bölgede demokrafik yapıyı değiştirmek olduğu iddia edildi. Keza, bölgede bulunan Nüfus Müdürlülükleri ve Tapu sicil binaları kasıtlı olarak yok edildiği biliniyor.

KENTİ DÜMDÜZ EDECEKLER

Terör örgütü PKK/PYD'nin kentte kurduğu sözde konsey ABD koalisyonundan çok sayıda iş makinesi ve kamyonlar aldı.

Alınan iş makineleri ile kent tamamen yok edilerek, terör örgütünün planına göre yeniden imar edilecek. İmar çalışmalarına ise Suudi Arabistan Körfez İlişkileri Bakanlığının finansman sağlaması bekleniyor.

Suudi Okaz gazetesi geçtiğimiz hafta Riyad ve Washington'ın Rakka'nın yeniden imarı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını yazmıştı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr