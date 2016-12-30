Cloudflare

Terör örgütü PKK orada okul açtı!

Terör örgütü PKK, Musul'un Sincar ilçesinde farklı isimlerle varlık göstermeye devam ederken, Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladı

Terör örgütü PKK orada okul açtı!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:37
Bu haber 10.701 kez okundu

Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasıyla ortaya çıkan güvenlik zafiyetinden istifade eden PKK, Kandil ve Suriye'den gelen militanlar ve etkisi altına aldığı bazı Ezidilerin yardımıyla Irak'ın kuzeyindeki farklı bölgelerde askeri kamplar kurdu.

Kademeli bir şekilde ilk önce Sincar Dağı'nda yaşam mücadelesi veren ve çadırların altında yaşayan Ezidileri "DEAŞ'tan intikamınızı alacağız" propagandasıyla kandıran örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve merkezi hükümetten kaynaklı boşluğu kullanarak da onları silah altına aldı.

Bölgedeki ideolojik bağlarını güçlendirmek isteyen terör örgütü, kurduğu kampların yanı sıra Ezidi çocuklara kirli ideolojisini aşılamak amacıyla da okullar açmaya başladı.

Sincar ilçesi ve çevre bölgelerinde tamamı PKK'ya bağlı olan, talimatlarını Kandil'den alan ancak kendilerini gizlemek için farklı isimler kullanan silahlı gruplar da varlık gösteriyor.

EZİDİLERE, "SİZİN İÇİN KAN DÖKTÜK" PROPAGANDASI

Bunun yanında Ezidilerle ideolojik bir bağ kurmaya çalışan PKK, DEAŞ ile mücadelede hayatını kaybeden tüm militanlarını Sincar Dağı'ndaki bir mezarlığa gömüyor. Terör örgütü bu sayede Ezidilere "sizin için kan döktük" propagandası yapıyor.

Bölgedeki Ezidiler ise terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından korunmak için çaresiz bir şekilde başka bir terör örgütü PKK'nın kucağına düştüklerini belirtiyor. Ezidiler, ilk etapta örgütün gerçek yüzünü göstermediğini, DEAŞ tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra bölgedeki askeri kamplarını güçlendirip ideolojilerini yaymak için okullar açmalarıyla birlikte maskelerinin düştüğünü ifade ediyor.

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün açtığı okullara dikkat çekerek, "PKK'nın Şengal'deki (Sincar) okullarında normal bir müfredatla ders verilmiyor. Aksine örgüt kendisine eleman kazandırmak için çocuklara ideolojik dersler veriyor." dedi.

Sincar'daki aileleri, çocuklarını PKK'nın okullarına göndermemeleri konusunda uyardıklarını belirten Halil, "Şengal Dağı ve çevre bölgelerdeki ailelere durumu izah edip tehlike boyutunu açıkladık. Aileler, çocuklarının geleceğine sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

İnsan Hakları Aktivisti Kava İdo Şengali ise PKK'nın, DEAŞ tarafından Ezidilere yönelik saldırılarını fırsat bilerek bölgeye yerleştiğini dile getirdi. Şengali, "PKK iki buçuk yıldan bu yana bölgede askeri üsler kurarak, varlığını güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Sincar'da PKK öncülüğünde ve kontrolünde şu ana kadar farklı silahlı grupların kurulduğunu aktaran Şengali, bu örgütleri YPG, YBŞ, YPJ ve YPE şeklinde sıralayarak, "Silahlı grupları kontrol edip yönlendiren üst düzey militanların hepsi Kandil ve Suriye'den geldi. Bunlar kendilerini gizleme ihtiyacı duymayarak, PKK'lı olduklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Terör örgütü PKK oradan çekilme kararı aldı

 
Etiketlerpkkterör örgütüOrtadoğu Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Onur

Burda cocuklar sabahlari ne okuycaklar. Kurdum teroristim yasam askere ve sivile roket atmak uyusturucu kacakciligi yapmak falan diye andimizmi okuycaklar. Okul degil terorist yetistirmek icin aciyolar ama okul diye lanse ediyolar

Cevapla

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözlerTrump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım…

İran destekli yabancı teröristler yine sahnedeİran destekli yabancı teröristler yine sahnede

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalifler arasında…

Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… SaldırdılarDünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar

Önceki gece saat 00.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkes ihlal ediliyor.…

299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...299 İranlı gazeteci özür diledi! Sebebi ise...

Bir grup İranlı gazeteci ve aktivist, İran destekli milis grupları…

Ateşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğizAteşkeste yeni gelişme... Rusya: Türk tarafı ile hemen temasa geçeceğiz

Suriye'deki ateşkes mutabakatını BMGK'ya sunan Vitaly Churkin, BM üyelerinin bazı…

Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?Araplar, Google'da bakın en çok ne aramışlar?

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş…

'Musul'a sadece Türkiye girebilir''Musul'a sadece Türkiye girebilir'

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in torunu 33 yaşındaki Mesut Torun,…

Bu da korkak hırsız!Bu da korkak hırsız!

Almanya'da yaşanan olayda ATM'den para çeken kişinin cebinden cüzdanını çalan…

Trump: 1 milyon oy iptal!Trump: 1 milyon oy iptal!

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde Başkan seçilen Donald Trump, milyonlarca…