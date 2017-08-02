Terör örgütü PKK o plakalı araçları yasakladı

Afrin'i kontrol eden YPG, Suriye plakası taşıyan araçların Afrin'e girişine yasak koydu.

Esed rejiminie yakın kaynakların bildirdiğine göre, PKK'nın Suriye kolu YPG, Afrin'e girmek isteyen araçların bölgedeki yönetim tarafından verilen plakaları kullanmasını zorunlu tutacak.

YPG yönetiminin plaka için 200 bin Suriye Pound'u, yani yaklaşık 400 Dolar talep ettiği ifade ediliyor. Afrin'e insan ve ticari mal girişinin de ayrı yollardan yapılmasının zorunlu tutulduğu belirtildi.

Afrin-Halep ekseninde zaman zaman Esed rejimi ile YPG arasında gerginlik yaşanıyor.



mepanews