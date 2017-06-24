Terör örgütü PKK o kentte serbest bırakmaya başladı
Terör örgütü PKK/YPG, Rakka'da yakalanan 83 DEAŞ militanı kuzeydeki Ayn İsa kasabasına getirdi. Serbest bırakılan DEAŞ'lı militanları herhangi bir çatışmaya girmeyenler olduğu bildiriliyor.24 Haziran 2017 Cumartesi 17:37
DEAŞ'in Suriye'deki kalesi Rakka'ya ABD desteğiyle ilerleyen PKK/YPG'liler, ele geçirdikleri militanları kuzeydeki Ayn İsa kasabasına nakletti. Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sevkiyatını fotoğrafladı.
Ayn İsa'ya getirilen 83 tutsağın en küçüğü 14 yaşında. Eli silahlı PKK'lı teröristlerin otobüsten teker teker inen militanlar, daha sonra serbest bırakıldı.
Reuters'a konuşan tutsaklardan Kays el Hadi, "Başka seçeneğim yoktu" sözleriyle Rakka'da DEAŞ'e katılmasını anlattı. Diğer çocuklar ise, terör örgütünün kendilerine ayda 115 dolar ödeme yaptığını aktardı.
Ayn İsa, Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, PKK/YPG işgalinde bulunuyor.