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Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti

Suriye’nin petrol zengini kenti Deyre’z-Zor’da ABD’nin destek verdiği terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD teröristleri’nin ilerleyişi sürüyor.

09 Şubat 2018 Cuma 19:27
Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti

YENİAKİT.COM.TR Suriye’nin enerji kenti Deyre’z-Zor’da petrol savaşları yaşanmaya devam ediyor.

ABD destekli terör örgütü PYD/PKK teröristleri işgal altında tutuğu Fırat’ın doğusundan Deyre’z-Zor kent merkezine doğru ilerliyor.

PYD/PKK İKİ NOKTAYI İŞGAL ETTİ

Terör örgütü PKK/PYD Suriye rejiminin elinde bulunan Tabiye ve Khusam kasabalarına ABD hava desteği ile geniş çaplı saldırı başlattı.

Saldırının ardından Rejim işgalinde bulunan Tabiye kasabası terör örgütü PKK’nın işgali altına girdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de dün Deyre’z-Zor şehrinde ABD ile İran güçleri karşı karşıya geldi.

Esed rejimini destekleyen İranlı milisler, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki terör örgütü PYD/PKK’nın “karargâhına” saldırdı.

500 kişilik ağır silahlı ve tank destekli grup, PYD/PKK’nın işgalindeki Koniko gaz ve El Ömer petrol sahasına ilerlemeye başladı.

İran güçleri, Fırat Nehri’nin doğusundaki terör örgütünün elinde bulunan Dahla Cedide ve Akidat beldelerini de hedef aldı.

Fırat Nehri boyunca uzun bir hattı füze ve topçu saldırısına tutan İran güçleri karşısında, PYD/PKK büyük kayıp verdi. Bunun üzerine devreye ABD girdi ve koalisyona bağlı savaş uçakları saldırıya karşılık verdi.

El Ömer’de askerleri bulunan ABD ordusu, İran güçlerini Fırat’ın batısında özelikle Haşam ve Mırat beldelerinde 3 saat kesintisiz bombardımana tuttu. 50’ye yakın İran milisinin hayatını kaybettiği çatışmada, ABD askerinin kayıp vermediği öğrenildi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:27
  1. ABD
  2. PKK
  3. PYD
  4. DEAŞ
  5. DEYRE ZOR

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